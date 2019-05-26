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Погода 26 травня: точний прогноз

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

26 травня в Україні поменшає дощів, у кількох областях буде сухо та сонячно, а температура почне підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 травня, у неділю, дощі з грозами пройдуть майже по всій країні, лише на заході, окрім Львівщини, півдні та півночі втримається суха та сонячна погода без істотних опадів. Середня температура вдень складе до +23+25.

У Києві 26 травня значних дощів вдень не очікується, повітря прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Погода 26 травня: точний прогноз - фото 329975
  • Ужгород +21+23
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +20+22
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +22+24
  • Полтава +23+25
  • Суми +21+23
  • Харків +20+22
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +19+21

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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