Погода 26 травня: точний прогноз

26 травня в Україні поменшає дощів, у кількох областях буде сухо та сонячно, а температура почне підійматись. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 26 травня, у неділю, дощі з грозами пройдуть майже по всій країні, лише на заході, окрім Львівщини, півдні та півночі втримається суха та сонячна погода без істотних опадів. Середня температура вдень складе до +23+25.

У Києві 26 травня значних дощів вдень не очікується, повітря прогріється до +22+24.

Прогноз погоди на 26 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +20+22

Луцьк +19+21

Вінниця +22+24

Хмельницький +20+22

Житомир +21+23

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +22+24

Полтава +23+25

Суми +21+23

Харків +20+22

Дніпро +22+24

Запоріжжя +21+23

Донецьк +20+22

Луганськ +19+21

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