Погода 20 травня в Україні: прогноз по містах

20 травня в Україні очікується тепла та сонячна погода, лише у кількох областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

20 травня, у понеділок, майже по всій країні втримається малохмарна та тепла погода, лише на заході, Вінниччині, Одещині та Житомирщині можливі періодичні дощі зі зливами, а також посилення вітру та навіть град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси", – додала вона.

У Києві 20 травня буде сонячно та сухо, температура вдень прогріється до+25+27. Однак така майже літня погода зміниться на похолодання з опадами вже 21-22 травня.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +21+23

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +22+24

Житомир +25+27

Чернігів +24+26

Черкаси +25+27

Миколаїв +24+26

Одеса +22+24

Херсон +24+26

Полтава +24+26

Суми +23+25

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +24+26

Луганськ +23+25

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