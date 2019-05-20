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Погода 20 травня в Україні: прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

20 травня в Україні очікується тепла та сонячна погода, лише у кількох областях пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

20 травня, у понеділок, майже по всій країні втримається малохмарна та тепла погода, лише на заході, Вінниччині, Одещині та Житомирщині можливі періодичні дощі зі зливами, а також посилення вітру та навіть град. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Переважатиме в Україні дуже тепла, до спеки, погода. Протягом дня +22+28, на Півдні та Сході +27+32 градуси", – додала вона.

У Києві 20 травня буде сонячно та сухо, температура вдень прогріється до+25+27. Однак така майже літня погода зміниться на похолодання з опадами вже 21-22 травня.

Прогноз погоди на 20 травня у містах України:

Погода 20 травня в Україні: прогноз по містах - фото 328696
  • Ужгород +21+23
  • Львів +21+23
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +25+27
  • Чернігів +24+26
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +22+24
  • Херсон +24+26
  • Полтава +24+26
  • Суми +23+25
  • Харків +24+26
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +24+26
  • Луганськ +23+25

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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