Погода 16 травня: точний прогноз по містах

16 травня в Україну прийде справжнє літнє тепло, але частину областей продовжить накривати дощами з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 травня, у четвер, майже по всій країні відчутно підійметься температура повітря в середньому до +22+28. Суха та сонячна погода втримається на сході та півночі, а в решті областей пройдуть дощі та грози.

У Києві 16 травня вдень також можливі періодичні дощі, повітря прогріється +24+26.

Прогноз погоди на 16 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +17+19

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +19+21

Рівне +18+20

Луцьк +19+21

Вінниця +23+25

Хмельницький +19+21

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Миколаїв +26+28

Одеса +20+22

Херсон +24+26

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +26+28

Дніпро +26+28

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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