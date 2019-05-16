Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Євробачення 2019 Святослав Вакарчук

Погода 16 травня: точний прогноз по містах

  • 37
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

16 травня в Україну прийде справжнє літнє тепло, але частину областей продовжить накривати дощами з грозами. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ!

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 16 травня, у четвер, майже по всій країні відчутно підійметься температура повітря в середньому до +22+28. Суха та сонячна погода втримається на сході та півночі, а в решті областей пройдуть дощі та грози.

У Києві 16 травня вдень також можливі періодичні дощі, повітря прогріється +24+26.

Прогноз погоди на 16 травня у містах України:

Погода 16 травня: точний прогноз по містах - фото 327684
  • Ужгород +17+19
  • Львів +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +19+21
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +19+21
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +19+21
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +20+22
  • Херсон +24+26
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +26+28
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
  • 14 травня, 12:23
  • 262
"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок
  • 15 квітня, 08:00
  • 453
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1469255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна