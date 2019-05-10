Погода 10 травня: точний прогноз по містах

10 травня у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді періодичних дощів, а також незначні перепади температури. Детальний прогноз погоди на сьогодні в Україні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 травня, у п'ятницю, в Україні продовжаться дощі. Суха та малохмарна погода втримається лише на півдні. Повітря вдень погріється до позначок у +14+17. Синоптики також відзначили, що вітер стихне до 5-10 м/с.

У Києві 10 травня вдень дощитиме, а температура підійметься до +16+18.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +14+16

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +14+16

Тернопіль +14+16

Рівне +16+18

Луцьк +16+18

Вінниця +16+18

Хмельницький +15+17

Житомир +16+18

Чернігів +16+18

Черкаси +16+18

Миколаїв +16+18

Одеса +16+18

Херсон +16+18

Полтава +16+18

Суми +16+18

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними