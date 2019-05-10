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Погода 10 травня: точний прогноз по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

10 травня у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді періодичних дощів, а також незначні перепади температури. Детальний прогноз погоди на сьогодні в Україні читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 травня, у п'ятницю, в Україні продовжаться дощі. Суха та малохмарна погода втримається лише на півдні. Повітря вдень погріється до позначок у +14+17. Синоптики також відзначили, що вітер стихне до 5-10 м/с.

У Києві 10 травня вдень дощитиме, а температура підійметься до +16+18.

Прогноз погоди на 10 травня у містах України:

Погода 10 травня: точний прогноз по містах - фото 326761
  • Ужгород +14+16
  • Львів +14+16
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +14+16
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +16+18
  • Луцьк +16+18
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +15+17
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +16+18
  • Миколаїв +16+18
  • Одеса +16+18
  • Херсон +16+18
  • Полтава +16+18
  • Суми +16+18
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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