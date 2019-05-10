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Погода 10 травня: точний прогноз по містах
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10 травня у більшості областей країни прогнозуються опади у вигляді періодичних дощів, а також незначні перепади температури. Детальний прогноз погоди на сьогодні в Україні читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 10 травня, у п'ятницю, в Україні продовжаться дощі. Суха та малохмарна погода втримається лише на півдні. Повітря вдень погріється до позначок у +14+17. Синоптики також відзначили, що вітер стихне до 5-10 м/с.
У Києві 10 травня вдень дощитиме, а температура підійметься до +16+18.
Прогноз погоди на 10 травня у містах України:
- Ужгород +14+16
- Львів +14+16
- Чернівці +16+18
- Івано-Франківськ +14+16
- Тернопіль +14+16
- Рівне +16+18
- Луцьк +16+18
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +15+17
- Житомир +16+18
- Чернігів +16+18
- Черкаси +16+18
- Миколаїв +16+18
- Одеса +16+18
- Херсон +16+18
- Полтава +16+18
- Суми +16+18
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +17+19
- Донецьк +17+19
- Луганськ +17+19
Читайте також: Магнітні бурі у травні 2019: коли українцям варто бути обачними
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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