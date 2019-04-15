"Pogadamy po polsku": бери участь у грі в ефірі радіо МАКСИМУМ та отримай за це подарунок

"Pogadamy po polsku" – нова весела гра на радіо МАКСИМУМ, у якій ти точно захочеш взяти участь. Чому? Читай нижче.

Радіо Максимум зробить тебе найвідомішою зіркою України. Твоє почуття гумору та класний настрій можуть принести перемогу у новій грі, яка проходитиме в ефірі нашого радіо.

"Pogadamy po polsku" від ТМ SOPLICA – розвага, яку неможливо не спробувати!

Що робити, аби отримати класні подарунки? Читай уважно і виконуй чемно:

Для участі у грі тобі потрібно на Viber радіо МАКСИМУМ 063 20 111 24 надіслати слово SOPLICA – і чекати дзвінка від ведучих.

Щодня з понеділка по четвер ведучі в прямому ефірі зачитують запитання на знання польських слів та виразів, а ти повинен обрати правильну відповідь! Якщо вдається – отримуєш крутий подарунок від Партнера проекту, ТМ SOPLICA.

А щоп’ятниці у нас суперрозіграш із суперподарунками! Ведучі зачитують скоромовку польською мовою, а ти та ще один рендомно обраний учасник повинні повторити її ТРИЧІ. Якомога ШВИДШЕ і точніше. Із двох слухачів перемагає той, хто краще, веселіше і точніше ТРИЧІ повторить скоромовку. І отримує суперкласний подарунок від ТМ SOPLICA!

Хто у нас тут польську добре знає – той швиденько на Viber радіо Максимум слово SOPLICA надсилає! Нехай щастить!

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