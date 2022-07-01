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Пісня, що надихає жити: гурт "Друга Ріка" презентував кліп "Чи ти почув"
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"Друга Ріка" записав нову пісню "Чи ти почув" та кліп. Вперше музиканти зіграли її на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятили заручникам на "Азовсталі" та всім постраждалим жителям Маріуполя, який став уособленням зруйнованих міст та територій, що знаходяться під тимчасовою окупацією.
В часи, коли Україна втрачає найкращих синів і дочок країни, ми втомлюємося та інколи зневірюємося, є шанс втратити жагу до життя. Саме на це розраховує ворог. Цей трек про те, що важливо продовжувати боротися, хапатися за кожну мить, відчувати її, проживати серцем.
і ще: Українська співачка SHADU заспівала про важливе: "Коли я повернуся додому"
Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого у 2019 році Гео Леросом, сюжет стрічки – на реальних подіях. Емоції, що переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану жінку, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.
"Ми бачили, чули, відчували, творили, жили... 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…", – розповідає фронтмен гурту Валерій Харчишин.
Автором слів та музики до пісні став Ростислав Домішевський, співзасновник проєкту "ЕХО", учасником якого також є клавішник гурту "Друга Ріка" Сергій Гера. Відеоряд до кліпу змонтував кліпмейкер Віктор Скуратовський.
Слухати пісню Друга Ріка feat ЕХО – ЧИ ТИ ПОЧУВ for Mariupol:
Слова пісні Друга Ріка feat ЕХО – ЧИ ТИ ПОЧУВ for Mariupol:
Ти бачив, як заходить сонце, чи ти коли-небудь бачив, як сідає сонце?
Чи ти чув, як літають бджоли, чи ти коли-небудь чув, як літають бджоли?
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє,
Бо якщо ти не чув і не бачив, тоді значить нє.
Ти бачив, як пишуть книжку, чи ти коли-небудь бачив, як пишуть книжку?
Ти чув, як співають пісню, чи ти коли-небудь чув, як співають пісню?
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє?
Бо якщо ти не чув та не бачив, тоді значить нє.
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє,
Бо якщо ти не чув та не бачив, тоді значить нє.
Чи ти бачив, як плачуть і сміються діти,
Як ростуть міста, у морі квіти?
Чи ти крилами дихав, як азовський вітер?
Як приходять гості життю радіти.
Чи ти відчув любити – а значить вічно жити.
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє,
Бо якщо ти дивився та не бачив, тоді значить нє.
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє,
Бо якщо ти дивився та не бачив, тоді значить нє.
Різниця тільки в тому, чи ти дійсно жив чи нє,
Бо якщо ти слухав та не чув, тоді значить нє.
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