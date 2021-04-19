Павел Лисицин о том, как эффективно использовать доступное пространство склада

Лисицин Павел Владимирович напоминает, что умелое управление складом позволяет максимально увеличить прибыльность и сэкономить время и деньги.

«Если ваша компания достигла полного заполнения емкости складских помещений, это, вероятно, приведет к снижению производительности», – отмечает Лисицин Павел.

Неорганизованные или переполненные участки складского пространства могут повлиять на общую эффективность вашего склада, а затем – отрицательно повлиять на вашу прибыль.

Правильное управление запасами на складе становится проблемой для любого бизнеса, однако вы можете справиться с переполнением склада быстро и эффективно, таким образом, что это не станет вашей постоянной проблемой.

«Существует множество вариантов действий, – уверен Лисицин Павел, – основанных на потребностях вашей компании, поэтому, когда вы сталкиваетесь с проблемами, связанными с переполнением складских проходов, слишком большим количеством вещей и недостаточным местом для их хранения, рассмотрите следующие решения».

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Управление складскими запасами

«Во-первых, вы хотите более эффективно контролировать свой склад. Весь смысл управления запасами состоит в том, – считает Павел Лисицин, – чтобы лучше управлять всеми товарами, которые у вас есть на складе, чтобы вы могли максимизировать свою прибыль, и минимизировать вложения, которые вы делаете в инвентарь, который у вас есть».

Этот тип контроля называется управлением запасами. Управление запасами означает контроль над такими вещами, как:

учет товаров на складе и списание брака;

различные точки переупорядочения складских запасов;

устранение «узких мест»;

аутсорсинг (при необходимости) любых избыточных запасов.

Поскольку на складах обычно есть товары, полученные от нескольких продавцов и производителей, необходимо учитывать источники проблем с переполнением.

Отслеживание перемещения товаров

Многие товары застревают на складе, если вы не отслеживаете их должным образом. Рабочие должны сканировать все единицы товаров и учитывать, какие из них в настоящее время находятся в переизбытке.

«Хранение товара, лежащего без дела, не очень хорошо для вашего бизнеса», – уверен Павел Лисицин.

Вы можете рассмотреть возможность пересмотра имеющихся у вас методов отслеживания товаров, чтобы определить, где находятся ваши «избыточные» товары и как вы можете исправить ситуацию.

Все эти проблемы переполнения склада необходимо преодолевать с помощью комплексных решений. Первая стратегия, которую должны реализовать грузоотправители, – это создание и поддержка процесса, который помогает управлять переполнением.

«Вы, в первую очередь, должны уметь распознавать, когда у вас возникают проблемы с переполнением, и, исходя из этого, вы должны понимать, какие решения могут помочь вам с этим справиться», – советует Павел Лисицин.

Создание мест хранения переизбытка товаров

Если в настоящее время у вас нет назначенного места для хранения переизбытка продуктов, вам следует создать его. Обозначение определенных местоположений на складе в качестве таких «мест переполнения» поможет вам предотвратить ситуацию загромождения проходов, где повсюду находятся товары, и максимизирует эффективность вашего склада.

«Грузоотправители могут многое сделать для смягчения потенциальных проблем с переполнением, отслеживая, какие продукты застряли в областях хранения, – замечает Лисицин Павел, – и применяя технологические обновления для управления этим переполнением».

Вы можете добиться этого, реализовав стратегический план инвентаризации при помощи специального технического оборудования, при котором вы не только будете получать обновляющиеся данные о своем складе, но и сможете лучше отслеживать его, чтобы знать, где существуют проблемы с переполнением.

Вот где в игру вступают технологические методы отслеживания и контроля.

«Выполнив вышеперечисленные шаги, вы начнете экономить больше времени и денег», – советует Лисицин Павел Владимирович.