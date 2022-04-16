Ось як церкви працюватимуть на Великдень у комендантську годину

Процес освячення пасхальних кошиків проводитимуть у храмах та на території церков з урахуванням комендантської години в конкретному регіоні.

Церкви не працюватимуть у комендантську годину на Великдень. Про це повідомили у поліції, Православній церкві України та Українській греко-католицькій церкві.

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Православні християни відзначають Великдень цього року 24 квітня, а католики – 17 квітня.

Відомо, що охорона правопорядку буде посилена під час великодніх свят. Також у різних регіонах комендантську годину встановлює місцева військова адміністрація, тож поліція діятиме в межах своїх повноважень. Храми будуть зачинені у період комендантської години, а великодні богослужіння не будуть проводитись у комендантську годину.

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