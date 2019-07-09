Ось чому жінки імітують оргазм

Соціологічні опитування вкотре підтверджують, що більшість жінок хоч раз у своєму житті імітували оргазм. Але для чого це роблять представниці прекрасної половини людства? Спробуймо розібратися.

Жінки імітують оргазм через різні причини, але мета в більшості, на перший погляд, благородна: вони прагнуть показати, що чоловік поруч із ними чудовий у сексі, але чи істинна ця причина? Що ж штовхає жінок на імітацію?

І ще: Ці ознаки свідчать про те, що вона неймовірна в ліжку

Відсутність постійного сексуального партнера

Статистика свідчить, що жінка, яка займається сексом із постійним партнером, в 75% випадків досягає оргазму. Якщо ж коханець щоразу новий – відсоток знижується до 40%. Експерти мають просте пояснення: постійний коханець дозволяє розслабитися, а також знає (або має знати) про сексуальні бажання своєї партнерки.

Страх налякати своєю вимогливістю в сексі

Цей пункт плавно випливає з першого. Якщо мова йде про нового партнера, то йому іноді буквально потрібно пояснювати, що та як робити, щоб він допоміг досягти бажаного задоволення. Щоправда, більшість жінок не хочуть налякати коханця в першу ж ніч, тому старанно та активно імітують максимальне задоволення.

Ось чому жінки імітують оргазм / self

Бажаний трофей для чоловіка

У вас відбулася романтична вечеря. Все іде по плану. Ви провели її додому, а вона вирішила запросити вас на чай, який плавно перетік у пристрасний секс? Усе добре, але тут виникає проблема: вона не може ніяк розслабитися та досягти оргазму, але й залишити вас без відчуття "виконаної" роботи теж не годиться. В таких випадках представниці прекрасної половини людства також імітують оргазм.

Для додаткового задоволення: Дорослі іграшки для спекотного вечора (18+)

Вона вже імітувала оргазм з вами

Це історія про симулянток, які з першого ж разу взялися за "брудну" справу. Якщо чоловік побачив і вивчив схему доведення вас до оргазму – будьте готові, що він буде використовувати її далі, а це означає, що або доведеться імітувати знову або розкрити всі карти.

Пришвидшуємо фінал

Іноді буває так, що жінці аж ніяк не лежить цього вечора до сексу, але вже нічого не вдієш. Тут допоможе простий спосіб: імітувати оргазм, щоб просто пришвидшити завершення пристрасної забави.

Читайте також: Стало відомо, що найголовніше в сексі для жінок