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Ось чому принцеса Євгенія не може носити тіару

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Принцеса Євгенія поки не може носити тіару - фото 1
Принцеса Євгенія поки не може носити тіару / gettyimages

Тіара – улюблений аксесуар усіх поколінь у королівській родині. Але носити його, на жаль, може не кожна.

У палаці є певні правила, згідно з якими в певний момент тіара стає доступною тій чи іншій монаршій персоні.

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Перше правило стосується носіння тіари заміжньою дівчиною. Незаміжня не має права надягати на себе королівський головний убір, адже не пройшла церемонію вінчання, під час якої монарша особа "позбавляється невинності" та переходить у статус дружини.

Тіару має право носити лише одружена жінка - фото 272008
Тіару має право носити лише одружена жінка / gettyimages

Друге правило для всіх: носити тіару рекомендується після шостої вечора.

І поки принцеса Євгенія не пішла під вінець – носити тіару вона не має права.

Більше ніяких обмежень нема.

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Джерело: Elle
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