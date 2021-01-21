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Опорные элементы для мебели от viyar.ua

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Опорные элементы для мебели от viyar.ua - фото 1

Трудно представить себе мебель без надёжных опорных элементов. Эти механизмы выполняют целый ряд задач, а от их качества зависит продолжительность службы мебели в целом.

Функции опорных элементов:

  1. Равномерное распределение веса мебели.
  2. Сглаживание неровных участков пола.
  3. Правильно подобранные опорные элементы хорошо вписываются в интерьер помещения.

На сайте нашей компании вы можете приобрести большое количество качественных опорных элементов. Полный каталог продукции доступен по ссылке https://viyar.ua/catalog/nozhki_roliki_opory/.

Опорные элементы для мебели от viyar.ua - фото 444266

Виды опорных элементов

Существует три основных вида опорных элементов в зависимости от выполняемых функций:

  • ножки;
  • ролики;
  • опоры.

Модели каждого вида бывают как регулируемые, так и нерегулируемые. Первые отличаются повышенной адаптацией к любому полу, даже самому неровному.

Важно понимать, какая именно опорная система нужна вашей мебели. Перед этим стоит подробно изучить достоинства и недостатки каждого вида, чтобы сделать максимально объективный выбор. Например, с помощью роликов мебель очень удобно транспортировать по помещению.

Материал опорных систем также может разниться.

Как выбрать опорные элементы

В первую очередь нужно определиться с тем, что именно вам необходимо. Если нужно приподнять мебель или сделать её более устойчивой на неровном полу - лучшим выбором будут регулируемые ножки.

Если же существует необходимость часто передвигать мебель - здесь не обойтись без ножек.

Обращайте внимание на материал. В нашем магазине присутствую все актуальные исполнения опорных элементов. Есть модели из пластика, металла, дерева.

Если у вас возникают вопросы касательно выбора изделий - наши консультанты всегда готовы вам помочь. В штабе собраны опытные профессионалы своего дела.

Опорные элементы для мебели от viyar.ua - фото 444265

Каталог нашего магазина

В нашем каталоге присутствуют все современные опорные элементы. Кроме того, вся продукция имеет высочайшее качество исполнения, о чём свидетельствуют документы.

Мебельные ножки, опоры для столов, каркасы табуретов, базы различных форм, клипсы и тд. Всё это вы без проблем найдёте в нашем каталоге. Важно приобретать механизмы только у проверенных продавцов. В противном случае есть шанс получить подделку или вовсе стать жертвой обмана. Некачественные опорные элементы быстро выходят из строя и несут опасность для любой мебели.

Почему стоит выбирать нас

Наша компания является одним из лидеров украинского рынка по предоставлению данных товаров. Вся продукция оригинальна, отвечает стандартам качества и требованиям безопасности. В штабе собраны квалифицированные мастера, которые помогут вам выбрать подходящие товары, оформить заказ.

На сайте имеется вся актуальная информация относительно доставки и прочих важных деталей.

За всё время работы мы обслужили огромное количество клиентов. О репутации нашей компании свидетельствуют многочисленные положительные отзывы в интернете.

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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