One Netbook One Mix 2 – мініатюрний ноутбук, який поміщається в кишеню

Компанія One Netbook розпочала продаж свого мініатюрного лептопа One Mix 2. Попри скромні габарити, новинка отримала сучасний процесор Intel, сенсорний дисплей і повноцінну фізичну клавіатуру. Фішка пристрою – конструкція корпусу, що дозволяє використовувати гаджет у режимі планшета або ноутбука.

One Mix 2 оснащений двоядерним процесором Intel Core M3-7Y30 з тактовою частотою 1,1 ГГц (2,6 ГГц з технологією Turbo Boost) з вбудованим графічним прискорювачем Intel HD Graphics 615. Обсяг оперативної пам'яті дорівнює 8 ГБ, місткість внутрішнього SSD-накопичувача – 256 ГБ.

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Для відображення інформації використовується сенсорний семидюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів. Спеціальна конструкція шарніра дозволяє розгорнути екран на 360 градусів і користуватися апаратом у режимі планшета. Цікаво, що в інтернет-магазинах гаджет отримав приставку Yoga в назві, відсутню на офіційному сайті.

One Netbook One Mix 2

Корпус гаджета обладнаний роз'ємами micro HDMI, USB 3.0, USB Type-C, слотом для карт пам'яті microSD і гніздом для навушників діаметром 3,5 мм. Додатково лептоп оснащений сканером відбитків пальців, розташованим на клавіатурі.

One Netbook One Mix 2

Пристрій важить трохи більше ніж 500 грамів і комплектується спеціальним стилусом з підтримкою рукописного введення, що розпізнає 2048 ступенів натискання. Час автономної роботи One Mix 2 становить до восьми годин у режимі перегляду відео, а от повна зарядка акумулятора займає близько 5 годин.

One Netbook One Mix 2

Технічні характеристики One Mix 2:

Дисплей: IPS 7 ", 1920x1200 пікселів

Процесор: двоядерний Intel Core M3-7Y30 1,1 ГГц

Оперативна пам'ять: 8 ГБ DDR3

Вбудований накопичувач: SSD 256 ГБ, підтримка карт пам'яті microSD

Безпека: сканер відбитків пальців

Операційна система: Windows 10 Home

Бездротові інтерфейси: Wi-Fi 802.11ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 4.0

Габарити: 182x110x17 мм

Вага: 520 грамів

One Mix 2 у зазначеній конфігурації вже надійшов у продаж за ціною $ 629,99.

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