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Обзор популярных производителей швейной техники

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Обзор популярных производителей швейной техники - фото 1

За последние несколько лет заметно увеличился спрос на швейную технику, стоит ли говорить, что это направление претерпело глобальные изменения.

Теперь, даже не имея опыта, можно научиться швейному мастерству. Это, в свою очередь, несет большую пользу человеку:

  • Можно научиться шить на профессиональном уровне, изготавливать одежду и не только, не выходя из дома.

  • Умение шить легко использовать как старт к открытию собственного бизнеса.

Однако как выбрать такую технику? Какой производитель способен предложить функциональную машинку высокого качества?

5 самых покупаемых брендов

Современный рынок представляет нам множество брендов, готовых предложить качественную и функциональную швейную технику. Однако в ТОП вышло только несколько разработчиков швейных машин, о которых слышал каждый, даже неопытный мастер.

Janome

Janome – швейная машинка, достойная вашего внимания, независимо от преследуемых целей и выбранной модели. Любое устройство под этим брендом является примером высшего качества и надежности. Не удивительно, что технику Janome покупают чаще всего, и именно она занимает лидирующие позиции в Украине. Компания была основана в 1921 году в Японии. С самого начала работы на международном рынке, Janome стала маркой, олицетворяющий технический прогресс и удобство эксплуатации. В ассортименте бренда как обычные швейные машинки с широким набором функции (не менее 15), так и вышивальные модели, оверлоки. На выбор пользователя представлены электромеханические и компьютерные модели. Абсолютно все устройства понятны в управлении, поэтому освоить их сможет любой пользователь, что является неоспоримым преимуществом производителя.

Brother

Об этом производителе можно многое найти в сети, например, в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Brother. Это японская компания, которые завоевывает покупателей другими ценностями. В ее ассортименте не только швейные машинки, но и бытовая техника, поэтому можно выбрать модели для пользователя с нулевым набором мастерства или уже опытных мастеров, ищущих технику для продвижения своей деятельности.

Какие марки еще достойны внимания

  • Singer – классика в мире швейной техники. Более 100 лет компания прислушивалась к мнению пользователей, сегодня производитель не занимает лидирующих позиций, но все же имеет поклонников среди любителей швейного дела. Машинки этого бренда отличаются простотой управления и неприхотливостью благодаря преимущественно классическому оснащению.

  • Husqvarna. Шведский бренд, который сумел учесть вековые традиции и современные передовые технологии. Большая часть ассортимента этого производителя состоит из компьютеризированных машин, которые готовы выполнить большинство швейных функций за человека.

  • Minerva. Замыкает 5-ку лидеров, располагаясь на последнем месте по спросу. Этот производитель пришел к нам из Австрии, его техника примечательна доступной ценой и обилием домашних машинок. В настоящее время компания только завоевывает европейский рынок, постепенно "пробираясь" в Украину.

О чем нужно знать, выбирая швейную технику

Разумеется, "имя" марки не является гарантией того, что выбранная швейная машина будет полностью соответствовать вашим требованиям и прослужит много лет. Поэтому, перед тем как сделать выбор, изучите советы, которые дают опытные мастера. Найти рекомендации можно на разных форумах, где общаются опытные любители швейного дела, например, на https://forumkiev.com/zhenskii-forum/9580-poshiv-odezhdy.html или других подобных. Отметим основные нюансы выбора машинки:

  • Место покупки. Чтобы быть уверенным в надежности и качестве техники, ее следует приобретать в профильном магазине. Узкий профиль будет говорить о том, что продавец работает с производителем напрямую или через его официальных поставщиков. Поэтому покупателю предлагается не только гарантия, но и доступная цена, так как отсутствует длинная цепочка посредничества при закупке машин.

  • Функционал. Какие цели вы преследуете, выбирая швейную машину? Если желаете время от времени изготавливать несложные трикотажные изделия, лучший вариант – электромеханическая модель. Все функции устройства обычно располагаются на лицевой стороне корпуса, очень удобные решения в этом плане предлагает производитель Janome. Можно настраивать тип, длину и ширину шва, а управление осуществляется за счет электрической педали. Чем больше функционал устройства, тем выше цена. Компьютерные модели рассчитаны на профессиональную активную эксплуатацию, вышивальные или иглопробивные позволят наносить декор на ткани, оверлоки – правильно обрабатывать материал.

Оцените модельный ряд наиболее популярных производителей и сделайте свой выбор. Безусловно, наличие швейной машинки в доме станет отличным стартом, возможностью получать дизайнерские вещи, собственноручно изготавливать домашний трикотаж или оперативно восстанавливать одежду. Все это позволит сэкономить личные средства и время.

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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