Обзор популярных производителей швейной техники

За последние несколько лет заметно увеличился спрос на швейную технику, стоит ли говорить, что это направление претерпело глобальные изменения.

Теперь, даже не имея опыта, можно научиться швейному мастерству. Это, в свою очередь, несет большую пользу человеку:

Можно научиться шить на профессиональном уровне, изготавливать одежду и не только, не выходя из дома.

Умение шить легко использовать как старт к открытию собственного бизнеса.

Однако как выбрать такую технику? Какой производитель способен предложить функциональную машинку высокого качества?

5 самых покупаемых брендов

Современный рынок представляет нам множество брендов, готовых предложить качественную и функциональную швейную технику. Однако в ТОП вышло только несколько разработчиков швейных машин, о которых слышал каждый, даже неопытный мастер.

Janome

Janome – швейная машинка, достойная вашего внимания, независимо от преследуемых целей и выбранной модели. Любое устройство под этим брендом является примером высшего качества и надежности. Не удивительно, что технику Janome покупают чаще всего, и именно она занимает лидирующие позиции в Украине. Компания была основана в 1921 году в Японии. С самого начала работы на международном рынке, Janome стала маркой, олицетворяющий технический прогресс и удобство эксплуатации. В ассортименте бренда как обычные швейные машинки с широким набором функции (не менее 15), так и вышивальные модели, оверлоки. На выбор пользователя представлены электромеханические и компьютерные модели. Абсолютно все устройства понятны в управлении, поэтому освоить их сможет любой пользователь, что является неоспоримым преимуществом производителя.

Brother

Об этом производителе можно многое найти в сети, например, в Википедии https://ru.wikipedia.org/wiki/Brother. Это японская компания, которые завоевывает покупателей другими ценностями. В ее ассортименте не только швейные машинки, но и бытовая техника, поэтому можно выбрать модели для пользователя с нулевым набором мастерства или уже опытных мастеров, ищущих технику для продвижения своей деятельности.

Какие марки еще достойны внимания

Singer – классика в мире швейной техники. Более 100 лет компания прислушивалась к мнению пользователей, сегодня производитель не занимает лидирующих позиций, но все же имеет поклонников среди любителей швейного дела. Машинки этого бренда отличаются простотой управления и неприхотливостью благодаря преимущественно классическому оснащению.

Husqvarna. Шведский бренд, который сумел учесть вековые традиции и современные передовые технологии. Большая часть ассортимента этого производителя состоит из компьютеризированных машин, которые готовы выполнить большинство швейных функций за человека.

Minerva. Замыкает 5-ку лидеров, располагаясь на последнем месте по спросу. Этот производитель пришел к нам из Австрии, его техника примечательна доступной ценой и обилием домашних машинок. В настоящее время компания только завоевывает европейский рынок, постепенно "пробираясь" в Украину.

О чем нужно знать, выбирая швейную технику

Разумеется, "имя" марки не является гарантией того, что выбранная швейная машина будет полностью соответствовать вашим требованиям и прослужит много лет. Поэтому, перед тем как сделать выбор, изучите советы, которые дают опытные мастера. Найти рекомендации можно на разных форумах, где общаются опытные любители швейного дела, например, на https://forumkiev.com/zhenskii-forum/9580-poshiv-odezhdy.html или других подобных. Отметим основные нюансы выбора машинки:

Место покупки. Чтобы быть уверенным в надежности и качестве техники, ее следует приобретать в профильном магазине. Узкий профиль будет говорить о том, что продавец работает с производителем напрямую или через его официальных поставщиков. Поэтому покупателю предлагается не только гарантия, но и доступная цена, так как отсутствует длинная цепочка посредничества при закупке машин.

Функционал. Какие цели вы преследуете, выбирая швейную машину? Если желаете время от времени изготавливать несложные трикотажные изделия, лучший вариант – электромеханическая модель. Все функции устройства обычно располагаются на лицевой стороне корпуса, очень удобные решения в этом плане предлагает производитель Janome. Можно настраивать тип, длину и ширину шва, а управление осуществляется за счет электрической педали. Чем больше функционал устройства, тем выше цена. Компьютерные модели рассчитаны на профессиональную активную эксплуатацию, вышивальные или иглопробивные позволят наносить декор на ткани, оверлоки – правильно обрабатывать материал.

Оцените модельный ряд наиболее популярных производителей и сделайте свой выбор. Безусловно, наличие швейной машинки в доме станет отличным стартом, возможностью получать дизайнерские вещи, собственноручно изготавливать домашний трикотаж или оперативно восстанавливать одежду. Все это позволит сэкономить личные средства и время.