На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Nubia Red Magic 7 Pro: представлено крутий та інноваційний ігровий смартфон
-
- 22
Бренд Nubia представив серію смартфонів Red Magic 7. Флагманські ігрові моделі на базі процесора Snapdragon 8 Gen 1 отримали активну систему охолодження, підтримують блоки живлення високої потужності й оснащені великими обсягами пам'яті.
Попри загальну зовнішню схожість, апарати Nubia Red Magic 7 отримали низку конструктивних відмінностей. Про це розповідає видання GSM Arena.
Це цікаво: Представлено Redmi K50 Gaming Edition: бюджетний смартфон для геймерів
Nubia Red Magic 7
Базова версія Red Magic 7 обладнана розігнаним до 165 Гц OLED-дисплеєм діагоналлю 6,8 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ та частотою відгуку сенсора 720 Гц. Останнє особливо важливе для мобільних геймерів, яким необхідний точний і швидкий відгук на дотики. За продуктивність новинки відповідає флагманська мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 1. Конструкція фірмової системи охолодження включає вентилятор зі швидкістю обертання лопат до 20 000 об/хв, а також випарну камеру площею 4124 мм².
Обсяг оперативної пам'яті LPDDR5 у новинки становить 8 або 12 ГБ, а внутрішнього сховища UFS 3.1 – 128, 256 або 512 ГБ у різних конфігураціях. Крім того, компанія впровадила в смартфон технології прискорення читання та запису накопичувача (Magic Write), розгону пам'яті (RAM Boost) та покращення зображення (Magic GPU).
Місткість акумулятора смартфона з підтримкою технології швидкого заряджання потужністю 120 Вт становить 4500 мАг. Новинка також отримала потрійну основну камеру (64+8+2 Мп), модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, а також стереодинаміки. Новинка представлена у трьох варіантах оформлення: крім кольорів Dark Knight і Cyber Neon, виробник випустив і версію із прозорою задньою кришкою.
Вартість новинки у конфігурації 8/128 ГБ становить $615, а версії 12/128 ГБ та 12/256 ГБ коштують $695 та $757 відповідно. "Прозора" модифікація випускається з обсягом пам'яті 12/256 ГБ та 12/512 ГБ ($773 та $867).
Nubia Red Magic 7 Pro
Red Magic 7 Pro має ті ж самі основні характеристики, що й базова модель, але з деякими доповненнями. Одним із них став співпроцесор Red Core 1, розроблений для покращення ігрових характеристик пристрою. Крім того, обидва апарати отримали спеціальні сенсорні панелі. Вони розташовані на бічній грані корпусу та виконують роль курків геймпада. У старшої моделі вони відрізняються вищою частотою відгуку – 500 Гц.
Ще однією відмінністю Pro-версії стала підтримка дисплеєм 10-бітної глибини кольору та збільшеним до 960 Гц значенням дискретизації сенсора. Апарат оснащений підекранним сканером відбитків пальців з функцією пульсометра і передньою камерою, також розташованою під поверхнею дисплейного модуля. Крім того, "прошка" має від 12 до 18 ГБ оперативної пам'яті.
За автономність Red Magic 7 Pro відповідає акумулятор на 5000 мАг, який можна зарядити за допомогою 135-ватної швидкої зарядки. Заявлений час повного "розгойдування" акумулятора з нуля становить лише 15 хвилин. При цьому потужність комплектного блоку живлення смартфона ще вища – 165 Вт. Набір кольорів корпусу Pro-версії схожий на молодшу модель. Ціна гаджета, залежно від конфігурації, становить:
- 12/128 ГБ – $757
- 12/256 ГБ – $820 (у прозорому корпусі – $836)
- 16/256 ГБ – $883 (у прозорому корпусі – $899)
- 18/512 ГБ (тільки у прозорому корпусі) – $1025
- 18 ГБ / 1 ТБ (тільки у прозорому корпусі) – $1183
Nubia Red Magic 7 надійде у продаж 21 лютого 2022 року. Цього ж дня відкриється попереднє замовлення на Red Magic 7 Pro, який з'явиться у роздробі 28 березня 2022 року.
Читайте також: Флагмани Samsung, Apple, Google та Xiaomi зійшлися у битві автономності
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
21:19Напередодні дебюту на відео показали новий Ford Everest
-
20:5118 лютого 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:19У кампанії Victoria’s Secret уперше знялася модель з синдромом Дауна
-
19:56Volkswagen може відродити легендарну Beetle
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
19:42Учені назвали несподіваний, але ефективний спосіб схуднути
-
19:23raznotsvetnaya: відверта DOROFEEVA у білизні осідлала коня в новому кліпі
-
19:09У мережі показали трейлер геймплею гри за мотивами Дюни
-
18:53Напередодні анонсу у мережі з'явилися реальні фото смартфона POCO X4 Pro
-
18:32Дорогущу картину Рембрандта Прапороносець придбав несподіваний покупець
-
18:11Гороскоп на 18 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
17:41Лінда Євангеліста відверто розповіла про невдалі косметичні процедури
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:25Фільм Алькаррас – головний переможець Берлінале: дивіться трейлер
-
17:11Coachella став першим найбільшим фестивалем без коронавірусних обмежень
-
16:53Японська ковзанярка Такагі встановила новий світовий рекорд: потужне відео
-
16:42BMW представив 8 Series Gran Coupe, яка сподобається фанатам Людини-павука
-
16:22Дружина українського телеведучого показала засмагле тіло у бікіні
-
16:09Зірка Blackpink та Аня Тейлор-Джой знялися у новій кампанії Dior
-
15:49Nubia Red Magic 7 Pro: представлено крутий та інноваційний ігровий смартфон
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
14:40"Замінювати учасника – недоречно": солістка Go_A прокоментувала скандал на Нацвідборі
-
14:17Суспільне запропонує Kalush Orchestra представляти Україну на Євробаченні 2022
-
21:51Чому чоловіки засинають після сексу: науковиця все пояснила
-
17:50Лікарі нагадали, якими напоями не варто запивати пігулки
-
15:21Спагеті не для кохання: названо найгіршу їжу для побачень
-
12:19Вранці та ввечері: фітнес-модель здивувала чесними фото у спідньому
-
09:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 лютого
-
07:22Cadillac Eldorado перетворили на футуристичний будинок на колесах
- 16 лютого
-
21:53Найгарячіші образи Елізабет Олсен за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
17:11UAразом: новий флешмоб до Дня Єдності захоплює мережу
-
15:16Справді жахливий день на роботі: епічні фото
-
13:57Alina Pash звинуватила члена команди у фальсифікації довідки про в'їзд до Криму у 2015-му
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 лютого
-
07:19Не у мікрохвильовці: як безпечно розморозити продукти
- 15 лютого
-
20:50Нова музика лютого: плейлист популярних пісень за тиждень
-
17:51"Шахраї не можуть представляти Україну": глава НСТУ про підроблену довідку Alina Pash
-
14:52Можуть дискваліфікувати: чому виступ України на Євробаченні 2022 під загрозою
-
12:57Меми з бегемотом: 10 веселих картинок на всі випадки життя
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 15 лютого
-
07:18Дієтологи вщент розбили міф про важливість сніданку для схуднення
- 14 лютого
-
20:43Розвіяний найпопулярніший міф про взаємини бабусь та онуків
-
18:10Участь Alina Pash у Євробаченні під питання через ймовірно підроблені документи
-
15:45Як українські зіркові пари святкують День Валентина: добірка ніжних фото
-
12:19Гороскоп на цей тиждень 14 – 20 лютого 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 14 лютого
-
07:10Найкращий сніданок: як приготувати корисну сирно-гарбузову запіканку
- 13 лютого
-
19:15Романтичний гороскоп на 14 лютого: прогноз для знаків Зодіаку