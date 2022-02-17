Nubia Red Magic 7 Pro: представлено крутий та інноваційний ігровий смартфон

Бренд Nubia представив серію смартфонів Red Magic 7. Флагманські ігрові моделі на базі процесора Snapdragon 8 Gen 1 отримали активну систему охолодження, підтримують блоки живлення високої потужності й оснащені великими обсягами пам'яті.

Попри загальну зовнішню схожість, апарати Nubia Red Magic 7 отримали низку конструктивних відмінностей. Про це розповідає видання GSM Arena.

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Nubia Red Magic 7

Базова версія Red Magic 7 обладнана розігнаним до 165 Гц OLED-дисплеєм діагоналлю 6,8 дюйма з роздільною здатністю Full HD+ та частотою відгуку сенсора 720 Гц. Останнє особливо важливе для мобільних геймерів, яким необхідний точний і швидкий відгук на дотики. За продуктивність новинки відповідає флагманська мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 1. Конструкція фірмової системи охолодження включає вентилятор зі швидкістю обертання лопат до 20 000 об/хв, а також випарну камеру площею 4124 мм².

Обсяг оперативної пам'яті LPDDR5 у новинки становить 8 або 12 ГБ, а внутрішнього сховища UFS 3.1 – 128, 256 або 512 ГБ у різних конфігураціях. Крім того, компанія впровадила в смартфон технології прискорення читання та запису накопичувача (Magic Write), розгону пам'яті (RAM Boost) та покращення зображення (Magic GPU).

Місткість акумулятора смартфона з підтримкою технології швидкого заряджання потужністю 120 Вт становить 4500 мАг. Новинка також отримала потрійну основну камеру (64+8+2 Мп), модулі Wi-Fi 6 та Bluetooth 5.2, а також стереодинаміки. Новинка представлена у​ трьох варіантах оформлення: крім кольорів Dark Knight і Cyber ​​Neon, виробник випустив і версію із прозорою задньою кришкою.

Вартість новинки у конфігурації 8/128 ГБ становить $615, а версії 12/128 ГБ та 12/256 ГБ коштують $695 та $757 відповідно. "Прозора" модифікація випускається з обсягом пам'яті 12/256 ГБ та 12/512 ГБ ($773 та $867).

Nubia Red Magic 7 Pro

Red Magic 7 Pro має ті ж самі основні характеристики, що й базова модель, але з деякими доповненнями. Одним із них став співпроцесор Red Core 1, розроблений для покращення ігрових характеристик пристрою. Крім того, обидва апарати отримали спеціальні сенсорні панелі. Вони розташовані на бічній грані корпусу та виконують роль курків геймпада. У старшої моделі вони відрізняються вищою частотою відгуку – 500 Гц.

Ще однією відмінністю Pro-версії стала підтримка дисплеєм 10-бітної глибини кольору та збільшеним до 960 Гц значенням дискретизації сенсора. Апарат оснащений підекранним сканером відбитків пальців з функцією пульсометра і передньою камерою, також розташованою під поверхнею дисплейного модуля. Крім того, "прошка" має від 12 до 18 ГБ оперативної пам'яті.

За автономність Red Magic 7 Pro відповідає акумулятор на 5000 мАг, який можна зарядити за допомогою 135-ватної швидкої зарядки. Заявлений час повного "розгойдування" акумулятора з нуля становить лише 15 хвилин. При цьому потужність комплектного блоку живлення смартфона ще вища – 165 Вт. Набір кольорів корпусу Pro-версії схожий на молодшу модель. Ціна гаджета, залежно від конфігурації, становить:

12/128 ГБ – $757

12/256 ГБ – $820 (у прозорому корпусі – $836)

16/256 ГБ – $883 (у прозорому корпусі – $899)

18/512 ГБ (тільки у прозорому корпусі) – $1025

18 ГБ / 1 ТБ (тільки у прозорому корпусі) – $1183

Nubia Red Magic 7 надійде у продаж 21 лютого 2022 року. Цього ж дня відкриється попереднє замовлення на Red Magic 7 Pro, який з'явиться у роздробі 28 березня 2022 року.

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