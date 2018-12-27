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Новий рік 2019 Різдво

Новорічне свято вдасться на славу разом із Nemiroff!

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Новорічне свято вдасться на славу разом із Nemiroff! - фото 1

До Нового року залишилися лічені дні, а тому настав час визначитися з місцем святкування. Традиційно тисячі людей зберуться у новорічну ніч під головною ялинкою країни. І до них варто приєднатися, адже Nemiroff щиро постарався і додав медової перчинки цьогорічним святковим заходам у Києві!

Столиця зустрічатиме 2019 рік одразу на двох головних історичних площах столиці: Софійській і Контрактовій. Вулиця Петра Сагайдачного вже зараз заворожує святкувальників дивовижними звірами, створеними за мотивами художниці Марії Приймаченко. Відтак, усім бажаючим знайдеться місце, щоб у юрбі киян і гостей столиці під удари дзвонів, дитячі вистави й запашні традиційні смаколики проводжати рік минулий.

За будь-якої погоди зігрітися й почастуватися можна буде в теплих фуд-кортах з улюбленими стравами української кухні, зігріваючими напоями та ласощами для дітей. Залишити собі гарне нагадування про свято допоможуть десятки стильних фотозон, а прибуття святого Миколая Дніпром на човні змусить повірити в казку навіть дорослих. Ялинку-красуню прикрашатимуть тисячі іграшок, а також яскраве й прекрасне північне сяйво з "колайдера". Атмосферу свята доповнить запальна розважальна програма за участі вітчизняних зірок і молодих виконавців.

Оскільки на Подолі дійство розпочнеться раніше, ніж на Софіївській площі, бажаючі можуть за один вечір відвідати обидва новорічних містечка. А щоб не послизнутись, піднімаючись Андріївським узвозом, краще буде піднятися до Михайлівської площі за допомогою прикрашеного бантом фунікулера, насолоджуючись захоплюючим краєвидом вечірнього Києва.

Бажаємо вам незабутніх свят у теплій компанії найрідніших людей!

Інформаційна довідка. Компанія Nemiroff була заснована в 1872 році. Сьогодні це провідний світовий виробник алкоголю в Україні і один з лідерів глобального ринку, відомий у 80-ти країнах. Близько 40% всієї експортованої з України горілки — виробництва Nemiroff.

Додаткова інформація: [email protected]

Джерело: Партнерська публікація
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