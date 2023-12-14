Новий рік Зеленого Дракона 2024: креативні подарунки своїми руками

Подарунки до Нового Року – це не просто речі, а спосіб поділитися теплом, увагою та підтримкою, яка сьогодні є такою важливою для кожного. Різдвяні дива можна творити власноруч.

Новий 2024 рік проходитиме під символом Зеленого Дерев'яного Дракона. Відповідно подарунки для родичів та друзів варто підбирати у цій тематиці. Радіо Максимум ділиться креативними ідеями.

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Це єдина фантастична тварина Китайського календаря. Такий несподіваний вибір не випадковий, адже дракона дуже поважають в азіатських країнах. Там це не зовсім велетенська рептилія, яка дихає вогнем, знайома нам з європейських мітів. На Сході дракон являє собою втілену стихію, управляє водою та повітрям та вважається наймудрішим створінням у всесвіті.

В'язані аксесуари

В’язані речі завжди асоціюються з любов’ю і турботою. Якщо ви володієте спицями або гачком, то можете зв’язати затишний шарф або плед своїми руками.

В'язані аксесуари

Вироби з глини або солоного тіста

Якщо ви любите майструвати креативні подарунки з глини або солоного тіста, зробіть оригінальні ялинкові прикраси своїми руками.

Вироби з глини або солоного тіста

Зимова композиція

Це може бути композиція із пахощів, спецій, сушених фруктів та квітів буде не лише радувати око, а й додасть аромату у вашу домівку.

Зимова композиція

Ялинка з сукулентів

Модна тенденція 2024 року – ялинка з сукулентів, яка надовго збереже свіжий і святковий зовнішній вигляд. Така альтернатива живій або навіть штучній ялинці напевно сподобається тим, хто піклується про навколишнє середовище. Адже сьогодні для багатьох побутових речей існують екозамінники.

Ялинка з сукулентів

Новорічний вінок

З ялинових гілок ви можете змайструвати пахучий і красивий новорічний вінок, яким ваші рідні прикрасять двері, вікна або стіни. Вінок – це символ щастя, нескінченності, благополуччя і достатку. Зробіть його своїми руками.

Новорічний вінок

Кольорові шишки

Фарбовані у зимові кольори шишки можна різноманітно використати: розкласти на ялинці, розвішати на стелі, насипати у прозору вазу та поставити на стіл.

Кольорові шишки

Саморобний підсвічник

Це ідея подарунка 2 в 1. Спочатку ви дивуєте своїх близьких оригінальним подарунком, а потім виявляється, що скляну вазу можна використовувати протягом усього року. Недорогий і крутий подарунок!

Саморобний підсвічник

Не забувайте про символ року, зображення якого обов’язково повинно бути на новорічних іграшках, сувенірах і подарунках.

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