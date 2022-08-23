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Новий кліп T.HUTSULS "Хвилями" переріс у справжню воєнну драму
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Тиждень минув від релізу нової пісні колоритного гурту з Коломиї T.HUTSULS "Хвилями", а команда презентує кліп. Історія про батька та сина, одного з яких забирають на війну… Відео від Hutsul-Art Production – як маленьке кіно, примушує глядача співпереживати за героїв і вболівати за хепі-енд.
Головні ролі у кліпі "Хвилями" зіграли справжні батько та син – відомі художники Прикарпаття Лев Чопенко та Орест Чопенко. Прямісінько на знімальному майданчику, на який перетворилася Коломийська мала філармонія, митці за лічені години створили нову картину. Та головна інтрига сюжету, за задумом режисера Hutsul-Art Production Аріни Цимбал, – чи повернеться з війни один із героїв цієї відеоісторії?..
І ще: "Україна не вмирає!": гурт T.HUTSULS оспівав емоції війни у новій пісні "Хвилями"
Завдяки актуальному сюжету і тужливому звуку скрипки, на якій грає вокалістка T.HUTSULS Алекса Цимбал, кліп підсилює драматизм самої композиції "Хвилями", що є миттєвою емоцією на воєнні події в Україні.
Хвилями" – це пісня-вистава. Тож і до відео ми підійшли максимально по-кіношному. Тут передані усі емоційні стадії: заперечення-гнів-знесилення-прийняття-боротьба. Було непросто писати цю пісню, і ще складніше – співати її. В уяві згадуються події 2014-го, які переживала моя родина, виїжджаючи зі Слов'янська, і внутрішній страх втратити найцінніше. З початком повномасштабного вторгнення росії цей стан посилився в рази… І найкращим рішенням було виговорити наболіле, видихнути – і продовжити боротьбу", – каже Алекса Цимбал.
В унісон із прем'єрою кліпу "Хвилями" картину Лева та Ореста Чопенко, створену під час зйомок, виставили на благодійний аукціон у Києві. Унікальне полотно пішло з молотка за 20 000 гривень. Так митці із Прикарпаття і масштабний культурологічний проєкт Hutsul Planet, частиною якого є гурт T.HUTSULS, долучилися до збору коштів на будівництво мікробудинків для жителів Київської області, які постраждали внаслідок воєнних дій.
Дивіться кліп T.HUTSULS – Хвилями:
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