Новий iPad Pro побив рекорд продуктивності

Планшет виявився у два рази потужнішим за попередника. Настільки високу продуктивність йому забезпечує чіпсет A12X.

Новий iPad Pro 2018 року показав вражаючі результати при тестуванні на продуктивність. Він виявився у два рази потужнішим за свого попередника. Підвищену продуктивність гаджета забезпечує новий чіпсет A12X.

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iPad Pro 2018 показав високу продуктивність

Наступним по потужності і найближчим конкурентом iPad Pro є Huawei Mate 20 Pro з 7-нм чіпсетом Kirin 980.

Високі показники продуктивності, як запевняють у Apple, не впливають на споживанні енергії. Результати також показують, що продуктивність пристрою практично не залежить від обсягу оперативної пам'яті.

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