Нова версія "Шикидим" і "Непереможна Україна": Віктор Павлік запрошує на концерт у Львові

Український співак Віктор Павлік запрошує на свій концерт у Львові 14 серпня. Під час концерту відбудеться презентація пісні "Непереможна Україна", а також вперше прозвучить нова версія знаменитого хіта "Шикидим".

Віктор Павлік зазначив, що "Непереможна Україна" – надзвичайно гарна пісня, як мелодійно, так і текстово. Артист з радістю погодився на пропозицію авторів Володимира Бодейчука та Володимира Архипенка заспівати цей твір.

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Зібрані кошти перекажуть на закупівлю медичного обладнання для військових госпіталів, повідомили організатори.

Артист заспіває найулюбленіші хіти шанувальників 14 серпня о 18:00 у львівському клубі "Малевич2. Віктор Павлік зіграє благодійний концерт.

Виступ відбудеться для підтримки Міжнародний Гуманітарний Фонд, який допомагає біженцям в облаштуванні тимчасових притулків та опікується військовими госпіталями, поставляючи для них медицину, карети швидкої допомоги тощо.

"Шикидим" – пісня з 1995 року, коли артист жив у Туреччині.

Автор слів і музики Сезен Аксу. Вона безпосередньо писала цю пісню для таркану, яка є турецькою народною. Володя Цап, клавішник, який працює зі мною багато років, зробив оновлене аранжування. Я називаю це аранжування 2022 року – нове, потужне та емоційне вбрання до пісні. Приходьте на концерт. Разом до перемоги!", – запрошує Віктор Павлік.

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