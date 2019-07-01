Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі

Радіо МАКСИМУМ та Київстар представляють нову круту акцію "Ідеальна Подорож". Бери участь у розіграші та отримуй приз, який стане твоїм незамінним супутником у мандрах!

Щобудня з 2 по 19 липня слухай о 9:00 Радіо МАКСИМУМ та отримуй можливість виграти павербенк! Що робити, аби отримати прикольний приз:

Відправ заявку з кодовим словом Ідеальна Подорож на Viber 098 866 37 37

на Viber Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі по буднях о 9 ранку

Ведучі Радіо МАКСИМУМ озвучать 3 цікаві факти про подорожі

Вгадай правдиві факти про подорожі та вигравай POWER BANK – ідеальний подарунок для твоїх мандрів!

Тут більше: Правила акції Ідеальна Подорож

Не зволікай та спробуй свої сили, адже твій павербенк чекає на тебе!