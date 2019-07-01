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Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі

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Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі - фото 1

Радіо МАКСИМУМ та Київстар представляють нову круту акцію "Ідеальна Подорож". Бери участь у розіграші та отримуй приз, який стане твоїм незамінним супутником у мандрах!

Щобудня з 2 по 19 липня слухай о 9:00 Радіо МАКСИМУМ та отримуй можливість виграти павербенк! Що робити, аби отримати прикольний приз:

  • Відправ заявку з кодовим словом Ідеальна Подорож на Viber 098 866 37 37
  • Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі по буднях о 9 ранку
  • Ведучі Радіо МАКСИМУМ озвучать 3 цікаві факти про подорожі
  • Вгадай правдиві факти про подорожі та вигравай POWER BANK – ідеальний подарунок для твоїх мандрів!

Тут більше: Правила акції Ідеальна Подорож

Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі - фото 327210

Не зволікай та спробуй свої сили, адже твій павербенк чекає на тебе!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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