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Несподівані слова, які хоче почути жінка під час сексу
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Найпопулярніші фрази, які ми говоримо в ліжку, це, безсумнівно "Віддай ковдру" та "Вимкни світло". Але іноді в ліжку ми ще й займаємося сексом, і ось тут з вибором слів ситуація складніша.
Сувора чоловіча природа підказує, що під час сексу треба загадково мовчати. З іншого боку, відомо, що жінки люблять вухами. Так, може, потрібно сказати їй під час сексу щось підбадьорливе? Але що? На щастя, на ці питання вже знайдені відповіді!
Так, під час опитування 5 тисяч осіб на тему їхніх сексуальних пристрастей, жінки розповіли, які слова вони хочуть почути від чоловіка під час сексу. І ось трійка фраз-лідерів:
- фрази, що заохочують жінку називати партнера "татком";
- компліменти її "вузькості" (у найбільш біологічному сенсі);
- слова про те, як йому добре.
Ну що ж. Спробуйте, чоловіки. Раптом подіє?)
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