Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні

Традиційний відпочинок у Карпатах на лижах – найпопулярніший. Тут – найкращі гірськолижні курорти України, схили та інфраструктура. Про те, де шукати лижні траси, гірки для сноубордингу у Карпатах і не тільки, читайте далі!

Ці лижні курорти підійдуть для початківців, усієї родини, відпочинку на вихідні, подорожі з друзями чи романтичного уїк-енду. Про все й одразу пише Радіо MAXIMUM.

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"Буковиця", Борислав

Один з найновіших курортних комплексів в Україні, збудований на території колишнього військового полігону, де тренувався спецназ МВС України. Працюють дві траси, два витяги та ще один навчальний для дітей. Є тут снігові гармати та все для зручного катання. Прокат, лижна школа – як на будь-якому курорті. Розташований комплекс поблизу Трускавця (4,8 км). Цього року почав працювати новий 4-місний витяг.

Буковиця: мапа

"Гвоздів", Київ

Наймолодший лижний курорт на околицях Києва, він відкрився в січні 2016 року і відразу отримав звання гідного конкурента Протасового Яру. Комплекс включає три траси: одна (50 метрів) для дітей і лижників-початківців, дві інші (200 м і 220 метрів, шириною 40 і 60 метрів, з перепадом висоти 35 і 40 метрів) призначені для досвідчених лижників та професіоналів. Також на території передбачена зона для сноубордистів, окрема площа для катання на санках, дитяча гірка, ковзанка та трамплін для трюків.

Гвоздів: мапа

"Плай", Плав’є

Тут справжній рай для сноубордистів та любителів екстремального відпочинку. На території курорту є трампліни для трюків, круті спуски та піднесення. Спорядження завжди можна взяти напрокат. У Плаї є спа-салон, традиційна карпатська лазня, ресторани та кафе гуцульської кухні. Місцевість угорі має круті схили, які нижче переходять у пологі, схожі на Пилипець. Верхня станція витягу розташована на висоті 1060 метрів, навколо відкриваються красиві краєвиди. Зручний під'їзд та якісна дорога приваблюють багатьох туристів.

Плай: мапа

"Драгобрат", Драгобрат

Найбільш високогірна гірськолижна база України – 1400 м над рівнем моря. Близько 20 трас різного рівня довжини та складності із загальною протяжністю близько 10 км. Перепад висот до 500 м. Підіймачі працюють з 9 до 18 години. Розвинена інфраструктура та прекрасні карпатські пейзажі. Зимовий сезон часом триває і до середини травня. На Драгобрат їдуть лижники та сноубордисти, для яких головне не відпочинок, а катання. Мінус курорту – важкодоступність та відсутність освітлених трас.

Драгобрат: мапа

"Протасів Яр", Київ

Карпати Карпатами, але не завжди є можливість втекти на кілька днів у гори. Однак не варто сумувати з цього приводу! Є місця, де можна провести лижний вікенд за межами Карпат. Найвідоміший, перший і чи не єдиний гірськолижний київський комплекс. Ідеальне місце для проведення зимового вікенду. Оскільки сніг далеко не завжди тішить киян, комплекс обладнаний сніговими гарматами.

Протасів Яр: мапа

"Красія", Карпати

Сезон в Красії розпочинається з грудня і триває до квітня. Курорт Красія будували ще за радянських часів і мав він на той час єдиний в Україні крісельний підіймач. Активно забудовувався в 80-х роках. Гірськолижні схили Красії підійдуть для відпочивальників з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Основна траса гірськолижного курорту довжиною у 3,5 км є найдовшою в Україні. Схили Красії – це перш за все зручність, адже піднятися можна як на крісельних, так і на бугельних підіймачах, а сніговий покрив зробить катання трасами шириною у 250 м незабутнім.

Красія: мапа

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