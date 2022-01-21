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Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
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Традиційний відпочинок у Карпатах на лижах – найпопулярніший. Тут – найкращі гірськолижні курорти України, схили та інфраструктура. Про те, де шукати лижні траси, гірки для сноубордингу у Карпатах і не тільки, читайте далі!
Ці лижні курорти підійдуть для початківців, усієї родини, відпочинку на вихідні, подорожі з друзями чи романтичного уїк-енду. Про все й одразу пише Радіо MAXIMUM.
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"Буковиця", Борислав
Один з найновіших курортних комплексів в Україні, збудований на території колишнього військового полігону, де тренувався спецназ МВС України. Працюють дві траси, два витяги та ще один навчальний для дітей. Є тут снігові гармати та все для зручного катання. Прокат, лижна школа – як на будь-якому курорті. Розташований комплекс поблизу Трускавця (4,8 км). Цього року почав працювати новий 4-місний витяг.
"Гвоздів", Київ
Наймолодший лижний курорт на околицях Києва, він відкрився в січні 2016 року і відразу отримав звання гідного конкурента Протасового Яру. Комплекс включає три траси: одна (50 метрів) для дітей і лижників-початківців, дві інші (200 м і 220 метрів, шириною 40 і 60 метрів, з перепадом висоти 35 і 40 метрів) призначені для досвідчених лижників та професіоналів. Також на території передбачена зона для сноубордистів, окрема площа для катання на санках, дитяча гірка, ковзанка та трамплін для трюків.
"Плай", Плав’є
Тут справжній рай для сноубордистів та любителів екстремального відпочинку. На території курорту є трампліни для трюків, круті спуски та піднесення. Спорядження завжди можна взяти напрокат. У Плаї є спа-салон, традиційна карпатська лазня, ресторани та кафе гуцульської кухні. Місцевість угорі має круті схили, які нижче переходять у пологі, схожі на Пилипець. Верхня станція витягу розташована на висоті 1060 метрів, навколо відкриваються красиві краєвиди. Зручний під'їзд та якісна дорога приваблюють багатьох туристів.
"Драгобрат", Драгобрат
Найбільш високогірна гірськолижна база України – 1400 м над рівнем моря. Близько 20 трас різного рівня довжини та складності із загальною протяжністю близько 10 км. Перепад висот до 500 м. Підіймачі працюють з 9 до 18 години. Розвинена інфраструктура та прекрасні карпатські пейзажі. Зимовий сезон часом триває і до середини травня. На Драгобрат їдуть лижники та сноубордисти, для яких головне не відпочинок, а катання. Мінус курорту – важкодоступність та відсутність освітлених трас.
"Протасів Яр", Київ
Карпати Карпатами, але не завжди є можливість втекти на кілька днів у гори. Однак не варто сумувати з цього приводу! Є місця, де можна провести лижний вікенд за межами Карпат. Найвідоміший, перший і чи не єдиний гірськолижний київський комплекс. Ідеальне місце для проведення зимового вікенду. Оскільки сніг далеко не завжди тішить киян, комплекс обладнаний сніговими гарматами.
"Красія", Карпати
Сезон в Красії розпочинається з грудня і триває до квітня. Курорт Красія будували ще за радянських часів і мав він на той час єдиний в Україні крісельний підіймач. Активно забудовувався в 80-х роках. Гірськолижні схили Красії підійдуть для відпочивальників з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Основна траса гірськолижного курорту довжиною у 3,5 км є найдовшою в Україні. Схили Красії – це перш за все зручність, адже піднятися можна як на крісельних, так і на бугельних підіймачах, а сніговий покрив зробить катання трасами шириною у 250 м незабутнім.
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