Названа оптимальна швидкість авто для мінімальної витрати палива

Ціни на пальне продовжують зростати, і більшість водіїв не упускають можливості заощадити свої гроші під час подорожі на автомобілі. Витрата бензину залежить від ряду різних показників.

Багато водіїв навіть не підозрюють, що їх манера їзди може якимось чином вплинути на витрату палива, пише autosaratov.

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Яку швидкість вибирати, щоб економити паливо? У машинах з автоматичною коробкою передач, всю роботу здійснює комп'ютер, а ось з механікою доведеться повозитися. Так витрата пального менша, якщо водій рідко розганяється до високих показників і вчасно міняє передачі. Натискаючи на газ, слід робити це з особливою плавністю для того, щоб запобігати збагаченню суміші під час розгону.

Ще одна порада фахівців – до очікуваних показників витрати потрібно додати один або більше літрів палива рекомендованого для авто в документах на нього. У несприятливих умовах для деяких повнопривідних масивних авто це значення варто подвоювати.

На трасі ідеально буде їхати 75-80 км/год, а якщо рухатися позаду вантажівки, то це допоможе заощадити паливо на опір зустрічному повітрю. Також експерти відзначають, що максимально ефективно для економії – використовувати найвищий ступінь передачі в трансмісії. Для тих, у кого автоматична коробка передач, потрібно перейти на ручний режим, а клімат-контроль і інші споживачі енергії краще відключити.

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