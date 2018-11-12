Наталі Портман захопила ніжним образом

Акторка Наталі Портман прийшла на прем'єру стрічки Голос світла в елегантній золотій сукні від Christian Dior.

Голлівудська зірка Наталі Портман стала гостею кінофестивалю AFI Fest Американського інституту кінематографії, який стартував в Каліфорнії.

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На ньому актриса також презентувала стрічку "Голос світла". На червону доріжку Портман вийшла в розкішному кутюрному платті з останньої колекції Christian Dior. При цьому акцент в образі актриси було зроблено на макіяж: стрілки на очах були підведені рожевим кольором, а на губах помада в тон.

Наталі Портман захопила ніжним образом

Наталі Портман захопила ніжним образом

А ще Наталі Портман розповіла, про що вона найбільше шкодує. Про це актриса розповіла в інтерв'ю для BuzzFeed News.

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