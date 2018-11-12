Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Наталі Портман захопила ніжним образом

  • 36
Наталі Портман на прем'єрі стрічки Голос світла - фото 1
Наталі Портман на прем'єрі стрічки Голос світла / baomoi

Акторка Наталі Портман прийшла на прем'єру стрічки Голос світла в елегантній золотій сукні від Christian Dior.

Голлівудська зірка Наталі Портман стала гостею кінофестивалю AFI Fest Американського інституту кінематографії, який стартував в Каліфорнії.

І ще: Vox Lux: трейлер ефектного мюзиклу з Наталі Портман

На ньому актриса також презентувала стрічку "Голос світла". На червону доріжку Портман вийшла в розкішному кутюрному платті з останньої колекції Christian Dior. При цьому акцент в образі актриси було зроблено на макіяж: стрілки на очах були підведені рожевим кольором, а на губах помада в тон.

Наталі Портман захопила ніжним образом - фото 288240
Наталі Портман захопила ніжним образом
Наталі Портман захопила ніжним образом - фото 288239
Наталі Портман захопила ніжним образом

А ще Наталі Портман розповіла, про що вона найбільше шкодує. Про це актриса розповіла в інтерв'ю для BuzzFeed News.

Читайте також: Наталі Портман знялася в несподіваному образі для журналу

Джерело: baomoi
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Дві матері 2 сезон: дата, коли вийде продовження серіалу
  • 22 листопада, 23:01
  • 5888
4G-revolution: вигравай круті подарунки від Радіо МАКСИМУМ та Київстар
  • 01 листопада, 09:00
  • 451
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз