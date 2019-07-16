Настоянка MIKOLAJ KOPERNIK тричі переможець Best Drinks-2019

Гран-прі і 2 золота Міжнародного професійного дегустаційного конкурсу напоїв Best Drinks отримали настоянки MIKOLAJ KOPERNIK, виготовлені за оригінальними польським рецептурами.

Про це пишуть "Контракти.ua".

MIKOLAJ KOPERNIK Orzechowka. Гран-прі Best Drinks-2019

Цю настоянку професійне журі оцінило найвищими балами і віддало беззаперечне гран-прі конкурсу. 30-градусна Orzechowka на основі екстракту лісового горіха і шоколаду – новинка для України. А ось за її межами настоянка з горіхово-шоколадним смаком, що нагадує улюблену пасту Nutella, дуже популярна. Її вживають як в чистому вигляді, так і у складі коктейлів (Orzechowka + молоко = "Бейліс"). Експерти конкурсу впевнені, з такими якісними напоями, як MIKOLAJ KOPERNIK, незабаром культура вживання цих напоїв буде актуальною і в нашій країні.

МIKOLAJ KOPERNIK Zubrowica. Золото Best Drinks-2019

Настоянка на основі екстракту трави чаполочі (зубрівки) одна з найвідоміших в Україні. "MIKOLAJ KOPERNIK Zubrowica" (37,5%) виготовляється за класичним рецептом і повністю відповідає еталонному смаку. Саме це і стало показовим критерієм для журі, яке віддало напою золото конкурсу.

MIKOLAJ KOPERNIK Kontuszowka. Золото Best Drinks-2019

"Контушівка" добре відома всім поціновувачам творчості Ярослава Гашека. Це улюблений напій бравого солдата Швейка. Настоянка "MIKOLAJ KOPERNIK Kontuszowka" (35%), що виготовляється на основі анісу зі смаком пряних спецій, отримала золото Best Drinks-2019. Голова експертної комісії конкурсу Валентина Попова відзначила, що Kontuszowka має яскраво виражений смак і характерний аромат, що і стало визначальним при оцінювання цього напою.

Best Drink – один з найавторитетніших дегустаційних конкурсів в Україні. У складі журі професійні дегустатори і експерти-технологи міжнародного рівня, а також представники "Укрметртестстандарту" і Міністерства аграрної політики України. Всі зразки оцінюються методом сліпого тестування.