NASA планує запускати космічних туристів на МКС

Ніч на МКС коштуватиме кілька десятків тисяч доларів

Перші космічні туристи зможуть відправитися за межі Землі вже у 2020 році. Одне місце в космічному польоті, яким керують SpaceX і Boeing, обійдеться у 58 мільйонів доларів, і ця ціна не включає вартість перебування на космічній станції.

Туристи можуть залишитися на МКС до 30 днів. Кожна з цих 30 ночей буде коштувати понад 35 000 доларів.

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МКС буде відкрита не тільки для туристів, а й для комерційних підприємств. Це означає, що на станції можуть проводитися випробування продукції, приватні дослідження і навіть зйомки фільмів про космос.

NASA очікує, що відкриття станції для приватних поїздок зменшить фінансове навантаження на агентство, яке недавно зіткнулося зі скороченнями.

За словами фінансового директора NASA Джеффа ДеВіто, агентство також сподівається, що цей крок допоможе отримати фінансування для нових підприємств, таких як висадка «першої жінки на Місяць до 2024 року».

Однак NASA обмежило космічний туризм двома приватними поїздками на рік і планує виділяти не більше 5% ресурсів космічної станції для комерційного використання.

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