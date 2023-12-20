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NASA передало на землю відео з милим рудим котом з допомогою лазера
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Експеримент з лазерного зв'язку на борту місії NASA "Психея" передав відео на Землю з відстані майже 19 мільйонів миль (31 мільйон кілометрів). Вдалося надіслати ролик, в якому знявся кіт Тейтерс.
Це перший випадок, коли NASA передало відео з далекого космосу за допомогою лазера. У відео надвисокої чіткості грайливий рудий кіт ганяється за невловимою червоною крапкою від лазерної указки, яка рухається по дивану.
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Відео з котиком передали на Землю з бортового лазерного приймача в рамках експерименту з оптичного зв'язку в далекому космосі (Deep Space Optical Communications, або DSOC). Ця технологія одного дня може бути використана для швидкої передачі даних, зображень і відео, оскільки люди розширюють межі космічних досліджень, вирушаючи до таких місць, як Марс.
15-секундне відео було закодоване за допомогою лазера ближнього інфрачервоного діапазону і передане з космічного апарату "Психея" на телескоп Хейла в Паломарській обсерваторії Каліфорнійського технологічного інституту. Відео було завантажено в обсерваторії 11 грудня, і кожен кадр транслювався в прямому ефірі в Лабораторії реактивного руху NASA в Пасадені, штат Каліфорнія.
На момент передачі відстань між космічним апаратом Psyche і Хейлом у 80 разів перевищувала відстань між Землею і Місяцем. Лазер долетів до кожної Землі всього за 101 секунду.
Відео з котом передали з допомогою лазера: дивіться відео
Лазер може передавати дані зі швидкістю, що в 10 – 100 разів перевищує швидкість традиційних радіохвильових систем, які NASA використовує в інших місіях. Технологічна демонстрація була розроблена як найвіддаленіший експеримент NASA з високошвидкісного лазерного зв'язку, який тестує надсилання і отримання даних на Землю і з Землі за допомогою невидимого лазера ближнього інфрачервоного діапазону.
Це досягнення підкреслює нашу прихильність до розвитку оптичного зв'язку як ключового елементу для задоволення наших майбутніх потреб у передачі даних,
– сказала в заяві заступник адміністратора NASA Пем Мелрой.
Збільшення пропускної здатності має важливе значення для досягнення майбутніх дослідницьких і наукових цілей, і в NASA з нетерпінням чекають на подальший розвиток цієї технології і трансформацію способів зв'язку під час майбутніх міжпланетних місій.
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Запущена в середині жовтня, місія Psyche зараз перебуває на шляху до того, щоб вперше в історії людства побачити металевий астероїд між орбітами Марса і Юпітера. Космічний апарат проведе наступні шість років у подорожі близько 2,2 мільярда миль (3,6 мільярда кілометрів), щоб досягти свого тезки, розташованого в зовнішній частині головного астероїдного поясу.
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