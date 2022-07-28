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Напій Sprite змінить дизайн: чому більше не буде зелених пляшок

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Напій Sprite змінить дизайн: чому більше не буде зелених пляшок - фото 1

Від 1 серпня більше не шукайте напій Sprite на поличках у магазинах за впізнаваною зеленою пляшкою. Компанія змінює зовнішній вигляд пакування і більше не продаватиме напій у зелених пляшках. Читайте далі та дізнайтеся, у чому причина такого рішення!

Зовнішній вигляд пляшки Sprite, який вона мала протягом 60 років, змінять з 1 серпня. Про таке рішення компанії "Coca Cola" повідомляє видання CNN.

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Нові пляшки напою будуть прозорі, адже, як виявилося, зелений колір пляшок Sprite – це зелений пластик, який містить поліетилентерефталат (ПЕТ). Ця добавка не придатна для перероблювання у нові пляшки.

Компанія прагне зменшити кількість пластикових відходів, тож цим і обґрунтовує своє рішення.

Вилучення кольорів із пляшок покращує якість переробленого матеріалу. Після вторинного перероблювання прозорі ПЕТ-пляшки Sprite можна переробити на нові пляшки, допомагаючи розвивати циклічну економіку для пластику", – коментує Джуліан Очоа, генеральний директор R3CYCLE, пластикової групи, яка допомагає Coca-Cola покращити перероблювання.

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