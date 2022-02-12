Напередодні презентації стали відомі ціни і характеристики Redmi K50 Gaming Edition

Інсайдер під ніком Equal Leaks опублікував свіжі подробиці про новий ігровий смартфон Redmi. Він розкрив його технічні характеристики. Крім того, у мережі з'явилися нові офіційні зображення, що демонструють особливості зовнішнього вигляду пристрою.

Згідно з наявною інформацією, Redmi K50 Gaming Edition буде оснащуватися 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FUll HD+ та частотою оновлення 144 Гц. Про це розповідає видання 4PDA.

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Крім того, заявлена ​​підтримка технології VSR, яка сприятиме більш плавному відображенню картинки у динамічних іграх. Для захисту екрана виробник використовуватиме скло Gorilla Glass Victus. Сканер відбитків пальців розміститься на бічній межі пристрою.

Виробник наголосив у дизайні гаджета на швидкості та динаміці. Так, ґрати динаміка стилізовані під елементи екстер'єру гоночного автомобіля. На правій грані з'являться фізичні тригери керування іграми. Крім того, у ньому будуть встановлені стереодинаміки з налаштуваннями JBL.

"Серцем" флагмана стане процесор Snapdragon 8 Gen 1, для охолодження якого використовується випарна камера площею 4860 мм2. На задній кришці смартфона буде встановлено блок основної камери з датчиками на 64, 13 та 2 Мп. Роздільна здатність врізаної в екран фронтальної камери складе 16 Мп. За автономність відповідатиме акумулятор на 4700 мАг з підтримкою швидкого заряджання потужністю 120 Вт. Усе це помістять у корпус товщиною 8,45 мм та вагою 210 грамів.

Новинка буде доступна в трьох модифікаціях – з 8 + 128 ГБ, 12 + 128 ГБ та 12 + 256 ГБ пам'яті – за ціною від $550.

Смартфон Redmi K50 Gaming Edition мають представити 16 лютого.

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