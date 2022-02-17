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Напередодні дебюту на відео показали новий Ford Everest

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На нас очікує нове покоління Ford Everest - фото 1
На нас очікує нове покоління Ford Everest

П'ятидверний позашляховик Ford Everest, збудований на базі пікапа Ranger, готується до зміни покоління. За два тижні до прем'єри, що відбудеться 1 березня, новинку показали на відео.

Відомо, що Everest третього покоління модернізують за тим самим сценарієм, що і Ranger. Від пікапа позашляховику дістануться рама, передня частина кузова, шасі з нерозрізним заднім мостом, а також лінійка двигунів. Про це пише Motor.

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До особливостей дизайну нового Everest можна віднести C-подібні світлодіодні денні ходові вогні, які продемонстрували у тизерному ролику з різних ракурсів та хромовані елементи на передньому бампері. Шильдик на передніх крилах вказує на те, що цей екземпляр оснащений 3,0-літровим турбодизелем V6, пару якому, з великою часткою ймовірності, становитиме десятидіапазонний автомат.

Крім згаданого дизельного двигуна, у моторну гаму увійдуть бензинова "турбочетвірка" EcoBoost об'ємом 2,3 літра та чотирициліндровий 2,0-літровий турбодизель. Базові версії оснастять шестиступінчастою "механікою" або шестидіапазонною автоматичною коробкою передач. Для потужніших модифікацій запропонують десятидіапазонний автомат. Очікується і гібридна версія із функцією підзарядки від розетки.

Від Ranger позашляховику може дістатися 12-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи Ford SYNC4. Також відомо, що якість оздоблювальних матеріалів у салоні підвищиться.

Ford Everest продається в Австралії, на Філіппінах, в Таїланді, Індії та інших країнах. Його прямими конкурентами є Toyota Fortuner і Isuzu MU-X, які теж побудовані на базі пікапів.

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