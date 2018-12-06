Наомі Кемпбелл вразила публіку шикарним образом

На шиї Наомі можна було розглянути тонкий довгий ланцюжок / zimbio

Супермодель Наомі Кемпбелл з'явилася на аукціоні, який проходив в Майамі.

Наомі Кемпбелл вміє одягтися ефектно. Особливо гарні виходи моделі у вечірніх сукнях.

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Вчорашній вихід був просто розкішним. Знаменита топ-модель одягла сукню до підлоги з бірюзового шифону з дуже ефектним ліфом і невеликим шлейфом. На шиї Наомі можна було розглянути тонкий довгий ланцюжок, на руці моделі був годинник Apple Watch з блискучим браслетом, а на вказівному пальці – обручка з величезним діамантом.

Наомі Кемпбелл вразила публіку шикарним образом

Днями Наомі Кемпбелл здивувала майже шість мільйонів своїх підписників незвичайним відео. Зазвичай зірка публікує знімки зі зйомок і подорожей. Але цього разу супермодель показала, як підтримує себе у формі.

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