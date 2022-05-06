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На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів

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На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів - фото 1

FILM.UA Distribution представлять українську кіноіндустрію під час Каннського кінофестивалю на кіноринку Marché du Film. Читайте далі та дізнайтеся, які українські фільми представлять закордоном!

FILM.UA Distribution створили спеціальний дистрибуційний каталог з 30 повнометражними фільмами різних жанрів, які створили в Україні протягом останніх 8 років.

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Ці проєкти покажуть міжнародній спільноті українську кінокультуру. Тут і сімейні, документальні, містичні, воєнні, комедійні, екшн, трилери та анімаційні фільми.

На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів - фото 504762

"Закордонна аудиторія зможе побачити кінострічки про українських людей, про фронт і тил, про прикордонників та моряків, працівників музею та про зірок шоубізу. Про тих, хто боровся за українську землю сім віків назад, і тих, хто стоїть за неї зараз. Про історії, що відбувалися у Карпатах та в Криму, в Чорнобилі та на Луганщині, в Києві та в Івано-Франківську", – розповідають представники українського кіновиробництва.

Також під час події відбудеться пітчинг проєкту "Мавка. Лісова пісня". Продюсери поділяться новинами зі Всесвіту Мавки й розкриють нові сцени з анімаційного фільму. Вони покажуть милу і добру Мавку зовсім іншою, бо в момент загрози її очі наливаються люттю. І ця її сутність несе смерть ворогам.

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