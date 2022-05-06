На кіноринку Marché du Film у Каннах представлять 30 українських фільмів

FILM.UA Distribution представлять українську кіноіндустрію під час Каннського кінофестивалю на кіноринку Marché du Film. Читайте далі та дізнайтеся, які українські фільми представлять закордоном!

FILM.UA Distribution створили спеціальний дистрибуційний каталог з 30 повнометражними фільмами різних жанрів, які створили в Україні протягом останніх 8 років.

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Ці проєкти покажуть міжнародній спільноті українську кінокультуру. Тут і сімейні, документальні, містичні, воєнні, комедійні, екшн, трилери та анімаційні фільми.

"Закордонна аудиторія зможе побачити кінострічки про українських людей, про фронт і тил, про прикордонників та моряків, працівників музею та про зірок шоубізу. Про тих, хто боровся за українську землю сім віків назад, і тих, хто стоїть за неї зараз. Про історії, що відбувалися у Карпатах та в Криму, в Чорнобилі та на Луганщині, в Києві та в Івано-Франківську", – розповідають представники українського кіновиробництва.

Також під час події відбудеться пітчинг проєкту "Мавка. Лісова пісня". Продюсери поділяться новинами зі Всесвіту Мавки й розкриють нові сцени з анімаційного фільму. Вони покажуть милу і добру Мавку зовсім іншою, бо в момент загрози її очі наливаються люттю. І ця її сутність несе смерть ворогам.

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