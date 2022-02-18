Найкращі образи Міллі Боббі Браун за всю кар'єру: добірка фото іменинниці

Цьогоріч 19 лютого акторці Міллі Боббі Браун виповнюється 18 років! Кар'єру артистка розпочала майже 10 років тому. За цей час Міллі Боббі Браун неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Міллі Боббі Браун – британська акторка та модель. Вона народилася у звичайній сім'ї рієлторів. Дівчинка з'явилася в епізодичних ролях у серіалах "NCIS: Полювання на вбивць", "Американська сімейка" і "Анатомія Грей". Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Міллі Боббі Браун. Її перша роль у серіалі "Якось в країні чудес" у 2013 році, роль юної Аліси.

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Її головна роль – Одинадцята у серіалі "Дивні дива". Міллі Боббі Браун далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Ґодзілла проти Конга", де зіграла Медісон Рассел. Останній фільм з акторкою вже запланований на 2022 рік – "Енола Голмс 2", роль Еноли.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Міллі Боббі Браун! Зацініть!

За свою кар'єру Міллі Боббі Браун знялася у понад 15 фільмах, серіалах та кліпах. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька кадрів з кіно, у яких з'являлася Міллі Боббі Браун.

У зірковому статусі Міллі Боббі Браун знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Міллі Боббі Браун може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

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