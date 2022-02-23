Найгарячіші образи Дакоти Феннінг за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)

Цьогоріч 23 лютого акторці Дакоті Феннінг виповнюється 28 років! Кар'єру артистка розпочала понад 20 років тому. За цей час Дакота Феннінг неодноразово захоплювала фанатів своїм виглядом та талантом. Читайте далі та оцініть найвдаліші образи зірки!

Дакота Феннінг – американська акторка. Вона народилася у сім'ї спортсменів, а також має сестру Ель, яка теж є акторкою. Саме з народження сестри Дакота стала відвідувати театр та щотижня грати у постановках. Так розпочався шлях до зіркової кар'єри маленької Дакоти Феннінг. Її перша роль в одному з епізодів серіалу "Швидка допомога" у 2000 році, роль Делії.

І ще: Абатство Даунтон 2: дивіться трейлер шалено популярної драми

Її головні ролі – Ферн Арабл фільмі "Павутиння Шарлотти" та Джейн у кіносазі "Сутінки". Дакота Феннінг далі активно знімається у кіно та серіалах, а найпопулярніша з останніх картин з нею – "Вісім подруг Оушена", де зіграла Пенелопу Стерн. Останній фільм з акторкою презентований у 2022 році – "Соловей", роль Віанн.

Іменинниця не просто акторка, а й одна з найгарніших жінок свого покоління. Підготували для вас найкращі, найсексуальніші, найчуттєвіші та най-най-най образи Дакоти Феннінг! Зацініть!

За свою кар'єру Дакота Феннінг знялася у понад 60 фільмах, серіалах та кліпах, що підтверджує її статус дуже працьовитої акторки. Вона й далі продовжує з'являтися на великому екрані. А ось кілька кадрів з кіно, у яких з'являлася Дакота Феннінг.

У зірковому статусі Дакота Феннінг знімається й у рекламі, а також її запрошують знятися для обкладинок глянцевих журналів.

Дакота Феннінг може похизуватися своєю фігурою та не боятися пікантних зйомок, адже результати завжди тішать її фанати. Акторка має чудовий вигляд!

До теми: У мережі показали тизер біографічного фільму про Елвіса Преслі