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Найчерствіші чоловіки за знаком Зодіаку

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Найчерствіші чоловіки серед знаків Зодіаку - фото 1
Найчерствіші чоловіки серед знаків Зодіаку

Деякі чоловіки не так легко показують свої емоції та зовсім не готові піддаватись жіночим сльозам. Астрологи назвали представників знаків Зодіаку, які найчастіше бувають черствими у стосунках.

Овен. Цей вогняний знак займає третє місце у переліку найчерствіших, адже все ж має шанси пом'якшити свою поведінку у соціумі.

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Йому байдуже на чужі проблеми, істерики та сльози. Вони відверто зневажають тих, хто надто проявляє свої емоції. Така незворушність часто не лише підкорює, а й розбиває серця.

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Рак. Друге місце належить цим мрійливим чоловікам, яким насправді байдуже на чужий смуток. Їм комфортно у власному світі, а для чужих людей вони не готові його покинути. Звісно ж, в глибині душі Раки дуже чуйні, але це бачать лише одиниці. Тому не варто покладатись на емоційну допомогу від представників цього знаку.

Козеріг. Лідерське місце у рейтингу трійці найчерствіших не дарма належить чоловікам цього знаку. Вони справді мають броню для емоцій та почуттів і не планують нікому показувати свою вразливу душу. І все тому, що їм вигідна така позиція, адже ніхто не розбиває серце, не лізе з проблемами та не просить нічого.

via GIPHY

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Джерело: УНІАН
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