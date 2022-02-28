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Музичні новинки лютого 2022: плейлист нових українських пісень
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Третій місяць зими відзначився цікавими музичними прем'єрами від українських зірок. Ці пісні вже встигли припасти до душі нашим слухачам. Зібрали плейлист свіжих пісень за лютий 2022, який точно вам сподобається!
Лютий був щедрим не лише на хорошу погоду, а й на презентації музичних новинок від українських виконавців. Зірки не можуть залишити своїх фанатів без нових треків та виступів під завершення зими. Ці пісні вже підкорюють чарти, лунають на радіо та стають справжніми хітами!
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Лютий відзначився свіжою добіркою музики від таких знаменитостей, як Jerry Heil, MamaRika, KHAYAT, DOROFEEVA, Wellboy, SOWA та інших. Понад 20 музичних робіт від справжніх зірок української попсцени до молодих виконавців – слухай новеньку добірку найкрутіших свіжих пісень лютого!
Плейлист нових українських пісень лютого, слухати онлайн:
Жадан і Собаки – Веди
Це саундтрек до фільму "Носоріг", який вийшов нещодавно у кінопрокат. Його зняв режисер Олег Сєнцов. Події у стрічці розгортаються у 90-ті роки, а головний герой намагається вижити у ці буремні часи. До слова, права на фільм придбав Netflix.
KHAYAT – Полон
Андрій Хаят випустив новий україномовний трек у своєму унікальному музичному стилі. Голос виконавця заворожує, а мелодія запам'ятовується. Поки поціновувачі співака вивчають нову пісню і чекають на кліп, який був би доречним на цю композицію.
KOLA – Перше кохання
Виконавиця KOLA продовжує випускати власні пісні, чого від неї вже давно й чекали. Ця композиція розповідає про те, що знайоме більшості – про перші романтичні почуття. Сама ж співачка зауважила, що вже давно чекала, щоб поділитися такою історією зі своїми слухачами.
MamaRika – На руках
Співачка знову активно веде свою музичну кар'єру, але вже з новим досвідом, який тільки додає їй творчого натхнення. MamaRika зазначила, що цей трек був записаний спонтанно. Пісня з автобіографічним відтінком розповідає про глибокі, особливі, дорослі, усвідомлені та сильні почуття до найближчої людини. Виконавиця розповідає, що у таких рідних руках відчуваєш себе маленькою дівчинкою.
Jerry Heil – Пошта
Яна знялася не просто у кліпі, а у справжньому маленькому фільмі. Її пісня про невідповідність почуттів, про різні погляди на майбутнє і на кохання. Історія у кліпі розповідає про Jerry Heil, яка пішла з побачення та залишила хлопцю лише цілунок на конверті, адже він весь час звертав увагу лише на розмови телефоном. Співачка у новому ліричному та жіночному образі виконала пісню про пару, яка не знаходить порозуміння, та спілкується різними мовами кохання.
Ще нові українські треки лютого 2022:
- Оля Цибульська – PROSECCO
- DOROFEEVA – raznotsvetnaya
- LEONVOCI – Будь поруч
- SOWA – Free Love
- Wellboy – Nozzy Bossy
- Barleben – Hear My Words
- Kalush Orchestra – Stefania
- Віктор Винник і МЕРІ – Бути з тобою
- KRISTONKO – Не тримай
- KOD – Україна
- В Полоні Долі – Казка
- Romoza – Клює
- ніагАра – Сніг
- рибонька – зеленіють
- Віталій Козловський – Мовою серця
- Tom Soda – Не Покохати
- FIINKA – ЦІЛЮВАТИСЬ
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