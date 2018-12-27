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Модні ланцюжки: вибираємо довжину, вид плетіння і дизайн
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Ланцюжками давно прикрашають шию, руки і ноги, а зараз особливо модно носити ці ювелірні вироби на талії і інших ділянках тіла. Їх замовляють в подарунок жінкам, чоловікам і дітям, купують для різноманітних підвісок і кулонів.
Вибір ланцюгів величезний, тож важливо не загубитися у всьому різноманітті і знайти найбільш підходящу модель.
Варіанти плетіння ланцюжків
Існує більше ніж п'ятдесять типів, у кожного свої назви і завдання. Деякі виготовляють вручну, а більшість – за допомогою спеціальних верстатів. До базових технологій в'язання відносять "якірні", "Бісмарк" і "панцирні".
"Якірне" плетіння – найпопулярніший різновид. Витягнуті або круглі ланки з'єднують одне за іншим і розміщують перпендикулярно. Виходить нехитрий, довговічний, з надійним кріпленням ювелірний виріб.
Таке плетіння, як "Бісмарк", підходить для виробництва жіночих і чоловічих ланцюжків. Це ряд зі складних ланок. Бісмарк буває подвійним і потрійним, арабським, московським і інших видів. Панцирна ж технологія лягла в основу різноманітних декоративних плетінь. Плоскі ланки, які відшліфовані з двох сторін, кріпляться на одній площині. Це надає ланцюгу особливу міцність. Зустрічається в формі ромба.
Найбільш витонченим і привабливим виглядом багато фахівців вважають "Нонну". Це поєднання міцності, витонченості і сліпучого, вабить блиску.
Ланцюг з яким плетінням і замком вибрати?
Чоловікам найбільше підходить "Бісмарк", за рахунок його солідності і масивності. До суто жіночих ювеліри відносять "Сінгапур", "Лав", "Нонну" і "Розу". У стилі "унісекс"виконуються прикраси з "Якірним" плетінням. Дітям краще всього замовляти ланцюжка з щільною в'язкою на кшталт "Снейк", шкіряні або каучукові шнурки.
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У тонких і акуратних виробів зазвичай шпренгельні замки, а масивні ланцюги "оснащуються" надійними карабінами. Обидва варіанти однаково зручні і практичні, не заважають надягати кулони і підвіски.
Як підібрати довжину ланцюжка
Необхідно враховувати стать, статура і призначення кожної моделі. Худим людям бажано носити укорочені варіанти, а повним – довгі. Оптимальна довжина для жінок – 40-55 сантиметрів, чоловіків – 50-60.
Сорокасантиметровий ланцюжок – ідеальне рішення для мініатюрних дівчат і тих, хто хоче привернути увагу до шиї і ювелірної прикраси. Для них не потрібно спеціально підбирати одяг з глибоким вирізом. 45 см – універсальне значення, підходить і для носіння кулона. 50 см – гарні для підвісок, різної форми вирізів і підкреслення зони декольте.
Носіння 55-сантиметрових ланцюгів допомагає візуально витягнути силует, прибрати зайві обсяги. На такі вироби віряни з Києва, Москви, Варшави та інших міст надягають іконки та хрести. Їх комфортно носити під блузками і светрами, далеко від чужих очей. Якщо подобаються великі важкі хрести – варто збільшити розмір до 60 сантиметрів.
Кілька слів про товщину
Товщину у подібних прикрас прийнято вимірювати в міліметрах. Ланцюги прийнято ділити на три види:
- тонкі – від 2 до 3 мм;
- середні – їх товщина коливається в районі 4-5 мм;
- масивні – більше ніж 7 мм.
Тонкі золоті і срібні прикраси краще виглядають на молодих дівчатах і жінках середнього віку зі стрункою фігурою. У другому випадку варто зупиняти вибір на середній довжині, щоб випадково не загострити увагу ледь помітних зморшках.
Товсті ланцюги, як і в цілому великі, яскраві і незвичайні аксесуари високо цінуються іменитими дизайнерами. Якщо стежете за модними віяннями, обов'язково купіть коротку товсту модель з якісного металу. Вона буде актуальна і в повсякденному стилі, і на святкових заходах, вечірках.
Головні тренди 2019 року
Вже в цьому році ланцюжка перестали бути простим доповненням до підвісок, вони виконують функцію самостійного ювелірного виробу. Така тенденція лише зміцниться в 2019-му. Тонкі золоті нитки варто замовити замість пояса або сережок. Вони відмінно впишуться в сучасний образ. Ще вони можуть стати повноцінною заміною браслета або персня.
Масивна модель з великим кулоном – модна альтернатива довгим бусам і оригінальному кольє. Стильний ланцюг здатен прикрасити і волосся, якщо використовуєте в обручі, шпильки. Замовивши дуже довг модель, можна вдосталь поекспериментувати з нею, як мінімум – спробувати обмотати її на шиї кілька разів.
Біле золото набуло колосальної популярності і має багато плюсів. На його тлі ідеально виглядають дорогоцінні камені та ексклюзивні, дизайнерські підвіски. Воно дозволяє надійно закріпити діаманти, перли та інші цінні елементи, тому що твердіше за жовте золото. До того ж, "білий благородний метал" органічно замінює срібло власникам смаглявої шкіри і засмаги.
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