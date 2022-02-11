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Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім

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Міжнародний день жінок і дівчаток в науці – 11 лютого - фото 1
Міжнародний день жінок і дівчаток в науці – 11 лютого

З нагоди Міжнародного дня жінок і дівчаток в науці, ми підготували для вас книжкову добірку, яку варто прочитати кожному. Ці книги розповідають про важливе, змушують мрія, будувати плани та усміхатися!

"Українські жінки у горнилі модернізації"

  • Видавництво: Клуб Сімейного Дозвілля
Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім - фото 496392

Професійні історики створили цю книгу з окремих клаптиків минувшини. Кінець 19 століття приніс українкам модернізацію та змінив їхнє життя. Мова йде геть про усе: про щоденні обов'язки, становище в суспільстві, вимоги та обов'язки, роль у житті тощо. Новими викликами стали й вирішальні моменти історії України: примусова колективізація, окупація, голод, підпілля, війна...

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Людмила Щербанюк "Жінки в космосі"

  • Видавництво: Варто
Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім - фото 496391

Це добірка біографій тих жінок, які вирішили зазирнути у космос – безпосередньо полетіти або ж віддаленими дослідженнями вивчати світ. Історії авторка розповідає у контексті подій того часу, з поглядом на роботу довкола зірок, позаземне життя та звичайний домашній побут вже на Землі. 57 жінок, які творили історію та науку, варті вашої уваги.

"Це зробила вона"

  • Видавництво: Видавництво
Міжнародний день жінок і дівчаток в науці: ТОП 3 книги, які варто прочитати всім - фото 496390

Ця книга змусить вас пишатися, радіти, а можливо і плакати. На читачів чекає захопливе дозвілля – історії наших талановитих, успішних і сильних землячок. Ця книга змусить повірити у свої можливості, бажання і силу духу. На сторінках і Леся Українка, і Яна Клочкова, і Анна Ярославна, і Соломія Крушельницька і ще 46 українок, які надихають своїм прикладом кожну дівчинку. Друга частина – "Це теж зробила вона".

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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