Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Перші ластівки

Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом

  • 92
Привітання з Міжнародним днем чоловіків - фото 1
Привітання з Міжнародним днем чоловіків

Щороку 19 листопада світ відзначає Міжнародний день чоловіків. У це свято прийнято поздоровляти представників сильної статі. Зібрали найкращі привітання і картинки українською мовою для чоловіків!

Міжнародний день чоловіків святкують з 1999 році. Свято офіційно визнане ООН і відзначається в 60 країнах світу, зокрема в Україні. Тож 19 листопада – ще один привід потішити чоловіків гарними словами. Обирайте найкращі привітання для них!

Привітання з Міжнародним днем чоловіків у віршах

***

Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!

***

У День чоловіків від серця вітаю
Всіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоб жінок поважали і цінували,
Щоб кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
А в роботі кожен був босом!

***

Мій чоловік – моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим яскравим вогнем.

***

Коханий мій, ти – наймиліший,
У цілім світі найрідніший!
Із днем чоловіків вітаю,
Твоє життя хай буде раєм,
Де є усе, що забажаєш,
Де ти від радості літаєш.
Хай кожен день буде, як чудо,
Тебе завжди любити буду!

Прикольні СМС вітання до Міжнародного дня чоловіків

***

Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!

***

З днем чоловіків я тебе вітаю,
Грошей купу тобі я бажаю,
Бажаю пост великий обіймати,
Менше думати і міцніше спати!

***

Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!

***

Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!
Хай день цей щасливим і радісним стане.
Хай радість наповнить життя і надалі.
Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

Поздоровлення на Міжнародний чоловічий день у прозі

***

Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!

***

У Міжнародний день чоловіків хочу побажати тобі чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті і постійної удачі, міцного кохання і щасливих миттєвостей. Нехай тебе супроводжує підтримка, тепло і розуміння близьких!

***

Вітаю з Міжнародним днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати всі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще і вірити в свою удачу!

***

Дорогий мій, коханий чоловік! Вітаю тебе з твоїм днем! Адже ти – справжній чоловік з золотими руками, світлою головою, проникливим розумом і запаморочливою чоловічою красою! Залишайся завжди таким же чудовим, а я готова тебе надихати і підтримувати все своє життя!

***

Дорогі чоловіки, спасибі вам за те, що ви є! Ви відважні захисники, найкращі кухарі, вчені, політики, бізнесмени, робітники і просто хороші люди, батьки, чоловіки і сини! Хочу побажати вам завжди досягати своїх цілей, кохати і бути коханими. Відмінного вам здоров'я і невичерпних сил!

Картинки, листівки і відкритки чоловікам

Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом - фото 369151
Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом - фото 369150
Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом - фото 369152
Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом - фото 369149

Читайте також: Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
  • 16 листопада, 16:21
  • 1318
Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
  • 14 листопада, 17:21
  • 2638
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1892826
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Популярне