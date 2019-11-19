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Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом
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Щороку 19 листопада світ відзначає Міжнародний день чоловіків. У це свято прийнято поздоровляти представників сильної статі. Зібрали найкращі привітання і картинки українською мовою для чоловіків!
Міжнародний день чоловіків святкують з 1999 році. Свято офіційно визнане ООН і відзначається в 60 країнах світу, зокрема в Україні. Тож 19 листопада – ще один привід потішити чоловіків гарними словами. Обирайте найкращі привітання для них!
Привітання з Міжнародним днем чоловіків у віршах
***
Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –
Про це всі знають, ти такий один.
Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,
По правді сказати – відпочивай.
Кар'єри тобі бажаю крутої,
Від рідних поваги й доброї долі!
***
У День чоловіків від серця вітаю
Всіх сильних представників землі!
І від душі їм щастя побажаю,
Щоб досягати цілей завжди могли!
Щоб жінок поважали і цінували,
Щоб кожен був прекрасним батьком!
Щоб вас завжди відчайдушно любили
А в роботі кожен був босом!
***
Мій чоловік – моя опора,
Моя підтримка у житті.
Моє сьогодні, завтра, вчора.
З тобою, мов у забутті.
Люблю тебе і поважаю,
Хай процвітає весь твій рід,
І в Міжнародний чоловічий день бажаю
Свій автопарк біля воріт.
***
З днем святковим, коханий, вітаю,
Побажань моїх безліч тобі,
Чоловік ти найкращий, я знаю,
Поруч будеш в боротьбі.
Хай в житті все складається добре,
І в роботі не буде проблем,
По життю йди завжди енергійно,
В серці з добрим яскравим вогнем.
***
Коханий мій, ти – наймиліший,
У цілім світі найрідніший!
Із днем чоловіків вітаю,
Твоє життя хай буде раєм,
Де є усе, що забажаєш,
Де ти від радості літаєш.
Хай кожен день буде, як чудо,
Тебе завжди любити буду!
Прикольні СМС вітання до Міжнародного дня чоловіків
***
Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!
Великі надії на вас покладаємо.
Будьте здорові, кохані, багаті,
Доброї роботи, гідної зарплати!
***
З днем чоловіків я тебе вітаю,
Грошей купу тобі я бажаю,
Бажаю пост великий обіймати,
Менше думати і міцніше спати!
***
Гарне свято в листопаді –
Привітати ми вас раді!
Знаємо без зайвих слів:
Справжній День чоловіків!
***
Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!
Хай день цей щасливим і радісним стане.
Хай радість наповнить життя і надалі.
Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.
Поздоровлення на Міжнародний чоловічий день у прозі
***
Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!
***
У Міжнародний день чоловіків хочу побажати тобі чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті і постійної удачі, міцного кохання і щасливих миттєвостей. Нехай тебе супроводжує підтримка, тепло і розуміння близьких!
***
Вітаю з Міжнародним днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати всі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще і вірити в свою удачу!
***
Дорогий мій, коханий чоловік! Вітаю тебе з твоїм днем! Адже ти – справжній чоловік з золотими руками, світлою головою, проникливим розумом і запаморочливою чоловічою красою! Залишайся завжди таким же чудовим, а я готова тебе надихати і підтримувати все своє життя!
***
Дорогі чоловіки, спасибі вам за те, що ви є! Ви відважні захисники, найкращі кухарі, вчені, політики, бізнесмени, робітники і просто хороші люди, батьки, чоловіки і сини! Хочу побажати вам завжди досягати своїх цілей, кохати і бути коханими. Відмінного вам здоров'я і невичерпних сил!
Картинки, листівки і відкритки чоловікам
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