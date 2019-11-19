Міжнародний день чоловіків 2019: привітання, смс і картинки зі святом

Щороку 19 листопада світ відзначає Міжнародний день чоловіків. У це свято прийнято поздоровляти представників сильної статі. Зібрали найкращі привітання і картинки українською мовою для чоловіків!

Міжнародний день чоловіків святкують з 1999 році. Свято офіційно визнане ООН і відзначається в 60 країнах світу, зокрема в Україні. Тож 19 листопада – ще один привід потішити чоловіків гарними словами. Обирайте найкращі привітання для них!

Привітання з Міжнародним днем чоловіків у віршах

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Прекрасний чоловік, батько, сім'янин –

Про це всі знають, ти такий один.

Працювати ще встигнеш, сьогодні гуляй,

По правді сказати – відпочивай.

Кар'єри тобі бажаю крутої,

Від рідних поваги й доброї долі!

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У День чоловіків від серця вітаю

Всіх сильних представників землі!

І від душі їм щастя побажаю,

Щоб досягати цілей завжди могли!

Щоб жінок поважали і цінували,

Щоб кожен був прекрасним батьком!

Щоб вас завжди відчайдушно любили

А в роботі кожен був босом!

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Мій чоловік – моя опора,

Моя підтримка у житті.

Моє сьогодні, завтра, вчора.

З тобою, мов у забутті.

Люблю тебе і поважаю,

Хай процвітає весь твій рід,

І в Міжнародний чоловічий день бажаю

Свій автопарк біля воріт.

***

З днем святковим, коханий, вітаю,

Побажань моїх безліч тобі,

Чоловік ти найкращий, я знаю,

Поруч будеш в боротьбі.

Хай в житті все складається добре,

І в роботі не буде проблем,

По життю йди завжди енергійно,

В серці з добрим яскравим вогнем.

***

Коханий мій, ти – наймиліший,

У цілім світі найрідніший!

Із днем чоловіків вітаю,

Твоє життя хай буде раєм,

Де є усе, що забажаєш,

Де ти від радості літаєш.

Хай кожен день буде, як чудо,

Тебе завжди любити буду!

Прикольні СМС вітання до Міжнародного дня чоловіків

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Чоловіки, сьогодні ми вас вітаємо!

Великі надії на вас покладаємо.

Будьте здорові, кохані, багаті,

Доброї роботи, гідної зарплати!

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З днем чоловіків я тебе вітаю,

Грошей купу тобі я бажаю,

Бажаю пост великий обіймати,

Менше думати і міцніше спати!

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Гарне свято в листопаді –

Привітати ми вас раді!

Знаємо без зайвих слів:

Справжній День чоловіків!

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Вітаю тебе, дорогий мій, коханий!

Хай день цей щасливим і радісним стане.

Хай радість наповнить життя і надалі.

Не знай ні хвороб, ні жалю, ні печалі.

Поздоровлення на Міжнародний чоловічий день у прозі

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Вітаю тебе з Днем чоловіків! Тебе з гордістю можна назвати справжнім чоловіком, адже ти – сильний, чесний, цілеспрямований і працьовитий! Нехай твоє життя буде сповнене щастя, любові і високих досягнень! Головне – будь здоровий і повний сил, а все інше неодмінно буде в твоєму житті!

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У Міжнародний день чоловіків хочу побажати тобі чоловічого щастя і здоров'я, стабільності в житті і постійної удачі, міцного кохання і щасливих миттєвостей. Нехай тебе супроводжує підтримка, тепло і розуміння близьких!

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Вітаю з Міжнародним днем чоловіків. Бажаю бути завжди на висоті, підкорювати всі вершини, впевнено йти до своєї мрії, залишатися непохитним при будь-якому розкладі життя, сподіватися тільки на краще і вірити в свою удачу!

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Дорогий мій, коханий чоловік! Вітаю тебе з твоїм днем! Адже ти – справжній чоловік з золотими руками, світлою головою, проникливим розумом і запаморочливою чоловічою красою! Залишайся завжди таким же чудовим, а я готова тебе надихати і підтримувати все своє життя!

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Дорогі чоловіки, спасибі вам за те, що ви є! Ви відважні захисники, найкращі кухарі, вчені, політики, бізнесмени, робітники і просто хороші люди, батьки, чоловіки і сини! Хочу побажати вам завжди досягати своїх цілей, кохати і бути коханими. Відмінного вам здоров'я і невичерпних сил!

Картинки, листівки і відкритки чоловікам

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