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Місячний посівний календар на березень 2022: коли і що садити
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У березні починається весна й з'являється нова робота на городі. Постійна праця та догляд за городом гарантує хороший врожай та якісний посів. Читайте далі, коли найсприятливіше займатися посівом та збирати врожай, а коли не варто поратися у землі у березні 2022.
Головні вороги саду та городу – посуха, комахи, бур'яни. Тому власники городів багато сил та часу віддають за доглядом, поливом та обробкою від комах. У березні розпочинається сезон активної роботи на городі.
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Досвідчені садівники зауважують, що краще за все висаджувати рослини на світанку або перед обідом. При зростаючому Місяці добре використовувати мінеральні добрива, щоб підживлювати рослини. При спадаючому Місяці використовуйте органічні підживки. Ось місячний посівний календар для городника і садівника на березень 2022!
Найсприятливіші дні для посадки та пересаджування рослин у березні 2022 року – 8 березня! А найгірші дні для посадки та пересаджування рослин у березні 2022 року – 1, 28 березня!
Березень, для більшості дачників, садівників та городників, досить клопіткий місяць – треба придбати та підготувати насіння, а в деяких регіонах вже можна починати садити розсаду, попередньо звірившись із місячним календарем на березень 2022.
|День
|Фаза Місяця
|Знак Зодіаку
|Рекомендовано садити:
|
1 березня, вівторок
|Спадаюча (28, 29 день)
|Водолій
|
Не рекомендується працювати з рослинами
|
2 березня, середа
|Молодик (29, 30, 1 день)
|Риби
|
Не варто метушитися і чинити будь-які активні дії. Краще подивитися на результати своєї праці та подякувати природі за щедрість
|
3 березня, четвер
|Зростаюча (1, 2 день)
|Риби
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон
|
4 березня, п'ятниця
|Зростаюча (2, 3 день)
|Овен
|
При посіві та висадці у ці дні рослини вийдуть слабкими, погано зав'язують плоди
|
5 березня, субота
|Зростаюча (3, 4 день)
|Овен
|
При посіві та висадці у ці дні рослини вийдуть слабкими, погано зав'язують плоди
|
6 березня, неділя
|Зростаюча (4, 5 день)
|Телець
|При посіві та висадці у ці дні рослини вийдуть слабкими, погано зав'язують плоди
|
7 березня, понеділок
|
Зростаюча (5, 6 день)
|Телець
|
Горох, боби, квасоля, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
8 березня, вівторок
|Зростаюча (6, 7 день)
|Телець
|
Горох, боби, квасоля, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
9 березня, середа
|Зростаюча (7, 8 день)
|Близнюки
|
Краще не сіяти та не садити – врожай буде невдалим
|
10 березня, четвер
|Перша чверть (8, 9 день)
|Близнюки
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, суниця, полуниця, горох, боби, квасоля
|
11 березня, п'ятниця
|Зростаюча (9, 10 день)
|Рак
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, суниця, полуниця, горох, боби, квасоля
|
12 березня, субота
|Зростаюча (10, 11 день)
|Рак
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
13 березня, неділя
|Зростаюча (11, 12 день)
|Рак
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
14 березня, понеділок
|Зростаюча (12, 13 день)
|Лев
|
Найсприятливіший час для відпочинку та творчості для людей та відпочинку для рослин
|
15 березня, вівторок
|Зростаюча (13, 14 день)
|Лев
|
Томати, огірки, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, баклажани, кабачки, патисони, гарбуз
|
16 березня, середа
|Зростаюча (14, 15 день)
|Діва
|
Томати, огірки, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, баклажани, кабачки, патисони, гарбуз
|
17 березня, четвер
|Зростаюча (15, 16 день)
|Діва
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
18 березня, п'ятниця
|Повний місяць (16, 17 день)
|Діва
|
День відпочинку від активних робіт у городі. Сьогодні не варто виявляти будь-якої активної діяльності. Земля перестає дихати, життєдіяльність рослин завмирає і соки перестають надходити в коріння, стебла та плоди
|
19 березня, субота
|Спадаюча (17, 18 день)
|Терези
|
Однорічні квіти, дворічні та багаторічні квіти, цибулинні та бульбові квіти, кімнатні рослини
|
20 березня, неділя
|Спадаюча (18, 19 день)
|Терези
|
Достатньо пасивний день, активність допускається, але не рекомендується. У цей місячний день відбувається активне живлення нижньої частини рослин, починається активне зростання коріння та його насичення
|
21 березня, понеділок
|
Спадаюча (19, 20 день)
|Скорпіон
|
Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), картопля, топінамбур
|
22 березня, вівторок
|
Спадаюча (20 день)
|Скорпіон
|
Капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), картопля, топінамбур
|
23 березня, середа
|
Спадаюча (20, 21 день)
|Стрілець
|
Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, картопля, топінамбур
|
24 березня, четвер
|
Спадаюча (21, 22 день)
|Стрілець
|
Це малородючий день
|
25 березня, п'ятниця
|
Третя чверть (22, 23 день)
|Козоріг
|
Горох, боби, квасоля, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
26 березня, субота
|
Спадаюча (23, 24 день)
|Козоріг
|
Горох, боби, квасоля, капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, цибуля на зелень (перо), цибуля-сівок, цибуля на ріпку, часник, хрін, морква, буряк, ріпа, селера (корінь), редиска, редька, дайкон, картопля, топінамбур
|
27 березня, неділя
|Спадаюча (24, 25 день)
|Водолій
|
Посів, посадка та пересадка всіх культур дають кволі рослини та найнижчий урожай, рослини погано сходять і важко приживаються, проте ті, що виживуть, матимуть потужну кореневу систему, міцні стебла та гарні квіти та плоди
|
28 березня, понеділок
|Спадаюча (25, 26 день)
|Водолій
|
Не рекомендується працювати з рослинами
|
29 березня, вівторок
|Спадаюча (26, 27 день)
|Риби
|Можливі підживлення, особливо мінеральні некореневі, органічними добривами та в невеликих дозах
|
30 березня, середа
|Спадаюча (27, 28 день)
|Риби
|Томати, огірки, перець (гіркий, солодкий), суниця, полуниця, зелень (салат, кріп, петрушка, фенхель, кінза, шпинат, базилік, селера, кмин, гірчиця, мангольд та ін.), капуста (в т.ч. цвітна, броколі, пекінська, кольрабі), спаржа, баклажани, кабачки, патисони, гарбуз, редиска, редька, дайкон
|
31 березня, четвер
|Спадаюча (28, 29 день)
|Риби
|Не рекомендується заливати та перегодовувати рослини, це може призвести до розвитку грибних хвороб та гнилі
Молодик – найнесприятливіший час для робіт у саді та на городі. Не варто нічого садити та пересаджувати. Цей період триває 3 дні – день до молодика, в сам день й день після.
Зростаючий Місяць – Місяць росте й тягне за собою вгору енергію та соки рослин. Тому це найкращий час для роботи з рослинами, плоди яких визрівають над землею. Це зелень, трави, фрукти, овочі, квіти. Можете садити, пересаджувати, прищеплювати тощо.
Повний Місяць – не рекомендують посадку та пересадку рослин. Негативний період триває лише один день. Можете зайнятися виполюванням, підживленням, обробкою саду від шкідників.
Спадаючий Місяць – соки й енергія спрямовуються вниз, до коренів, тому намагайтеся працювати з коренеплодами, цибулинними.
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