Місячний календар стрижок на вересень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у вересні 2022

Місячний календар на вересень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього першого осіннього місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у вересні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у вересні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у вересні.

ВЕРЕСЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на вересень

1 вересня, четвер

Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.

2 вересня, п'ятниця

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, окрім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

3 вересня, субота

Сприятливо стригтися у літнього майстра, зафарбовувати сивину та робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.

4 вересня, неділя

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

5 вересня, понеділок

Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

6 вересня, вівторок

Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що вони більш чутливі до впливу на них. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.

7 вересня, середа

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.

8 вересня, четвер

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

9 вересня, п'ятниця

Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю.

10 вересня, субота

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

11 вересня, неділя

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

12 вересня, понеділок

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'я, постарайтеся відкласти похід до перукаря на другий день.

13 вересня, вівторок

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.

14 вересня, середа

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, воно може стати неслухняним і неживим. Якщо стрижка регулярна, то особливої ​​шкоди не завдасть, якщо ви стрижетесь рідко, відкладете на другий день.

15 вересня, четвер

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може завдати шкоди волоссю, а вам погане самопочуття.

16 вересня, п'ятниця

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

17 вересня, субота

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся відростатиме пишним і здоровим, стрижка приносить у будинок добробут.

18 вересня, неділя

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.

19 вересня, понеділок

Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

20 вересня, вівторок

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

21 вересня, середа

Якщо сьогодні ви запланували хімічну завивку, то краще відкласти її, волосся сьогодні дуже кучерявиться і сама завивка не дуже довговічна, тому результат може вас не порадувати.

22 вересня, четвер

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватися, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

23 вересня, п'ятниця

Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоч і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

24 вересня, субота

Сьогодні не найкращий день для модельних стрижок, укладок і фарбування волосся. Вирушаєте до перукарні, якщо згодні на щось нехитре.

25 вересня, неділя

Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися в розбитого корита.

26 вересня, понеділок

Нове укладання принесе оптимістичний настрій, але волосся краще не стригти. Можливе ощадливе фарбування в яскраві кольори.

27 вересня, вівторок

Не ходіть до перукаря, можете змарнувати гроші, зіпсувати настрій і волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.

28 вересня, середа

Якщо ви не хочете позбавити себе прекрасних можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

29 вересня, четвер

Варто відмовитися від сильної хімічної дії на волосся, якщо ви запланували фарбування волосся в протилежний колір, варто це відкласти. Хімічну завивку також варто відкласти – досягнуті результати можуть вас розчарувати.

30 вересня, п'ятниця

Якщо не хочете погіршити нюх і зіпсувати волосся, оминайте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.

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