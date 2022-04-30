Місячний календар стрижок на травень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у травні 2022

Місячний календар на травень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у травні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у травні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у травні.

ТРАВЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на травень

1 травня

Стрижка сьогодні простимулює зростання волосся і зробить його здоровим і красивим, а ось від завивки та фарбування краще відмовитися.

2 травня

Стрижка сьогодні не рекомендується, а ось догляд за шкірою голови – дуже навіть. Жодних фарбувань та хімічних завивок – результат буде незадовільним.

3 травня

Сьогодні дуже суперечливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям, бо може вийти як дуже добре, так і відверто погано.

4 травня

Не найкращий час для маніпуляцій із волоссям, навіть якщо форма вийде гарною, на енергетичний баланс стрижки сьогодні впливають негативно.

5 травня

Приберіть стрижки, фарбування, завивки, будь-які маніпуляції із волоссям у сьогоднішньому розкладі. По-перше, це травмонебезпечно, по-друге – ви навряд чи отримаєте бажаний результат.

6 травня

Сьогодні прекрасний день для будь-яких маніпуляцій із волоссям, сміливо йдіть у салон. До речі, стрижка сьогодні – до багатства!

7 травня

Все ще чудовий час для стрижок та фарбувань, у тому числі й складних. До речі, стрижка сьогодні може спровокувати нове романтичне захоплення, тож не проґавте шанс!

8 травня

Сьогодні можна стригтися, особливо, якщо хочете додати об'єм зачісці. Але є ризик, що форма вийде надто свавільною, нечіткою.

9 травня

Маніпуляції з волоссям сьогодні вплинуть на ваші стосунки із ближнім колом. А ще – стрижіть кінчики, це дуже оздоровить шевелюру саме сьогодні!

10 травня

Стрижка сьогодні зробить волосся легким, повітряним і неслухняним – вирішуйте, потрібно вам це чи ні. До речі, відростати вона буде швидше, ніж звичайно.

11 травня

Стрижка волосся сьогодні приведе до відсікання непотрібних зв'язків, а в цілому – похід в салон зробить ваше волосся неслухняним і не піддається укладанні. Тож подумайте тисячу разів.

12 травня

Стригти волосся сьогодні не рекомендується: крім погіршення стану волосся вона може призвести й до кризи у ваших близьких взаєминах, так що краще не ризикувати.

13 травня

Стрижка сьогодні може допомогти вам позбутися ілюзій у сфері стосунків, а щодо якості волосся – воно може погіршитися.

14 травня

Сьогодні дуже вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям: крім чудової форми ви отримаєте збільшення життєвих сил та підвищення самооцінки.

15 травня

Стрижка сьогодні зробить ваше волосся міцнішим і блискучим, так що не втрачайте шанс!

16 травня

Сьогодні найкращий період для стрижки, фарбування, живлення. Крім того, всі маніпуляції із волоссям сьогодні позитивно впливають на розумові здібності.

17 травня

Сьогодні прекрасний день для стрижок і будь-яких змін зачіски – форма буде ідеальною, а волосся стане здоровішим і густішим.

18 травня

Жодних ризикованих кроків сьогодні, якщо стрижка, то звичайна, якщо фарбування – то натуральні кольори.

19 травня

Все, що зробить вас ще привабливішим, сьогодні вітається. Відмінний день для епіляції: волоски довго не відростатимуть.

20 травня

Краще не робити стрижок та фарбування, тому що будь-які маніпуляції з волоссям можуть призвести до глибинних трансформацій вашої особистості, і вам це може не сподобатися.

21 травня

Стрижка сьогодні призведе до значних змін у вашому житті. Якщо це те, що вам потрібно, то бігом у салон!

22 травня

Стрижки, в принципі, не заборонені сьогодні, але треба мати на увазі, що форма вийде не зовсім такою, якою ви її бачите.

23 травня

Сьогодні можна робити незвичайні короткі зачіски: вони надовго збережуть форму. Також рекомендується зміна іміджу та експерименти з кольором волосся, на які ви довго не наважувалися.

24 травня

Вдалий день для стрижки та будь-яких живильних процедур: маски для волосся будуть максимально ефективними.

25 травня

Прекрасний час для коротких стрижок: вони будуть точними та акуратними, волосся довго триматиме форму.

26 травня

Можна стригти кінчики та оновлювати форму: вона залишиться з вами надовго. Поживні маски сьогодні не мають великого ефекту.

27 травня

Стрижка сьогодні може обернутися несподіваним результатом, наприклад, вийти набагато коротше за задумане. Дуже показані зміцнювальні маски для волосся.

28 травня

Саме час, щоб підрівняти кінчики чи зробити коротку стрижку. Врахуйте, однак, що форма може вийти не зовсім такою, якою ви її задумали.

29 травня

Сьогодні не рекомендована, оскільки можуть бути неприємні наслідки, наприклад, лупа. Але якщо все ж таки зважитеся на стрижку, майте на увазі, що вона значно вплине на ваш внутрішній світ (і не факт, що в позитивний бік).

30 травня

Відкладіть стрижку сьогодні: це не найкращий день. А ось живильна маска для волосся буде дуже доречною: знак зодіаку сприяє повному засвоєнню поживних речовин.

31 травня

Нейтральний день – утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

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