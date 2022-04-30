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Місячний календар стрижок на травень 2022: дні, коли стригти волосся
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Місячний календар на травень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього третього весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у травні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.
Коли можна стригти волосся у травні 2022
Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у травні.
|ТРАВЕНЬ 2022
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.
Місячний календар стрижок на травень
- 1 травня
Стрижка сьогодні простимулює зростання волосся і зробить його здоровим і красивим, а ось від завивки та фарбування краще відмовитися.
- 2 травня
Стрижка сьогодні не рекомендується, а ось догляд за шкірою голови – дуже навіть. Жодних фарбувань та хімічних завивок – результат буде незадовільним.
- 3 травня
Сьогодні дуже суперечливий день для будь-яких маніпуляцій із волоссям, бо може вийти як дуже добре, так і відверто погано.
- 4 травня
Не найкращий час для маніпуляцій із волоссям, навіть якщо форма вийде гарною, на енергетичний баланс стрижки сьогодні впливають негативно.
- 5 травня
Приберіть стрижки, фарбування, завивки, будь-які маніпуляції із волоссям у сьогоднішньому розкладі. По-перше, це травмонебезпечно, по-друге – ви навряд чи отримаєте бажаний результат.
- 6 травня
Сьогодні прекрасний день для будь-яких маніпуляцій із волоссям, сміливо йдіть у салон. До речі, стрижка сьогодні – до багатства!
- 7 травня
Все ще чудовий час для стрижок та фарбувань, у тому числі й складних. До речі, стрижка сьогодні може спровокувати нове романтичне захоплення, тож не проґавте шанс!
- 8 травня
Сьогодні можна стригтися, особливо, якщо хочете додати об'єм зачісці. Але є ризик, що форма вийде надто свавільною, нечіткою.
- 9 травня
Маніпуляції з волоссям сьогодні вплинуть на ваші стосунки із ближнім колом. А ще – стрижіть кінчики, це дуже оздоровить шевелюру саме сьогодні!
- 10 травня
Стрижка сьогодні зробить волосся легким, повітряним і неслухняним – вирішуйте, потрібно вам це чи ні. До речі, відростати вона буде швидше, ніж звичайно.
- 11 травня
Стрижка волосся сьогодні приведе до відсікання непотрібних зв'язків, а в цілому – похід в салон зробить ваше волосся неслухняним і не піддається укладанні. Тож подумайте тисячу разів.
- 12 травня
Стригти волосся сьогодні не рекомендується: крім погіршення стану волосся вона може призвести й до кризи у ваших близьких взаєминах, так що краще не ризикувати.
- 13 травня
Стрижка сьогодні може допомогти вам позбутися ілюзій у сфері стосунків, а щодо якості волосся – воно може погіршитися.
- 14 травня
Сьогодні дуже вдалий день для будь-яких маніпуляцій з волоссям: крім чудової форми ви отримаєте збільшення життєвих сил та підвищення самооцінки.
- 15 травня
Стрижка сьогодні зробить ваше волосся міцнішим і блискучим, так що не втрачайте шанс!
- 16 травня
Сьогодні найкращий період для стрижки, фарбування, живлення. Крім того, всі маніпуляції із волоссям сьогодні позитивно впливають на розумові здібності.
- 17 травня
Сьогодні прекрасний день для стрижок і будь-яких змін зачіски – форма буде ідеальною, а волосся стане здоровішим і густішим.
- 18 травня
Жодних ризикованих кроків сьогодні, якщо стрижка, то звичайна, якщо фарбування – то натуральні кольори.
- 19 травня
Все, що зробить вас ще привабливішим, сьогодні вітається. Відмінний день для епіляції: волоски довго не відростатимуть.
- 20 травня
Краще не робити стрижок та фарбування, тому що будь-які маніпуляції з волоссям можуть призвести до глибинних трансформацій вашої особистості, і вам це може не сподобатися.
- 21 травня
Стрижка сьогодні призведе до значних змін у вашому житті. Якщо це те, що вам потрібно, то бігом у салон!
- 22 травня
Стрижки, в принципі, не заборонені сьогодні, але треба мати на увазі, що форма вийде не зовсім такою, якою ви її бачите.
- 23 травня
Сьогодні можна робити незвичайні короткі зачіски: вони надовго збережуть форму. Також рекомендується зміна іміджу та експерименти з кольором волосся, на які ви довго не наважувалися.
- 24 травня
Вдалий день для стрижки та будь-яких живильних процедур: маски для волосся будуть максимально ефективними.
- 25 травня
Прекрасний час для коротких стрижок: вони будуть точними та акуратними, волосся довго триматиме форму.
- 26 травня
Можна стригти кінчики та оновлювати форму: вона залишиться з вами надовго. Поживні маски сьогодні не мають великого ефекту.
- 27 травня
Стрижка сьогодні може обернутися несподіваним результатом, наприклад, вийти набагато коротше за задумане. Дуже показані зміцнювальні маски для волосся.
- 28 травня
Саме час, щоб підрівняти кінчики чи зробити коротку стрижку. Врахуйте, однак, що форма може вийти не зовсім такою, якою ви її задумали.
- 29 травня
Сьогодні не рекомендована, оскільки можуть бути неприємні наслідки, наприклад, лупа. Але якщо все ж таки зважитеся на стрижку, майте на увазі, що вона значно вплине на ваш внутрішній світ (і не факт, що в позитивний бік).
- 30 травня
Відкладіть стрижку сьогодні: це не найкращий день. А ось живильна маска для волосся буде дуже доречною: знак зодіаку сприяє повному засвоєнню поживних речовин.
- 31 травня
Нейтральний день – утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.
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