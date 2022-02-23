Місячний календар стрижок на березень 2022: дні, коли стригти волосся

Коли можна стригтися у березні 2022

Місячний календар на березень 2022 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього першого весняного місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Календар стрижок на основі місячного календаря допоможе вам вибрати найвідповідніший час для роботи з волоссям у березні. Поради з цього календаря підкажуть, коли найкраще стригти волосся, робити нову зачіску, а коли варто утримуватися від відвідування перукаря.

Коли можна стригти волосся у березні 2022

Для кожного місяця існує місячний календар – читайте детальніше, які дні будуть сприятливими для догляду, стрижки волосся у березні.

БЕРЕЗЕНЬ 2022 ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

*Зеленим кольором позначені сприятливі дні, червоним – несприятливі, жовтим – нейтральні.

Місячний календар стрижок на березень

1 березня

Невдалий день. Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися у розбитого корита.

2 березня

Дуже несприятливий період для стрижки волосся. Дайте голові відпочити.

3 березня

Нова зачіска принесе добрий настрій. Пробуйте фарбування в яскраві кольори, фарба буде триматися довго, але волосся швидко відросте.

4 березня

Не ходіть до перукаря, можете витратити даремно гроші, зіпсувати настрій та волосся. Стрижка сьогодні може дати проблеми зі здоров'ям.

5 березня

Якщо ви не хочете позбавити себе чудових можливостей у кар'єрі та особистому житті, не варто сьогодні стригти волосся. В іншому випадку ви ризикуєте відлякати фортуну.

6 березня

Сьогодні стрижка буде вдалою, вона зарядить вас надовго оптимізмом. Яскраві соковиті кольори будуть радувати око і довго триматися, але волосся швидко відросте.

7 березня

Якщо не хочете погіршити нюх та зіпсувати волосся, обходьте перукарню. Навіть після миття волосся може стати впертим і ламким.

8 березня

Поганий день для стрижки, не робіть нічого, крім звичайного догляду за волоссям. Те саме стосується нігтів.

9 березня

Сприятливо стригтися у бувалого майстра, зафарбовувати сивину і робити прості класичні стрижки, рівняти кінці.

10 березня

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

11 березня

Стрижка сьогодні може суттєво зіпсувати настрій та підірвати здоров'я.

12 березня

Стрижка сьогодні нашкодить волоссю, тому що вони більш чутливі до впливу на них. Якщо є можливість, відкладіть відвідування перукарні.

13 березня

Не стрижіть волосся та нігті, краще навіть не мити голову. Волосся дуже сприйнятливе до травми. Крім того, сьогодні краще не змінювати імідж, щоб не залучити неприємності.

14 березня

Сьогодні сприятливий день для чоловічих та підліткових зачісок, яскравого авангардного стилю. Враховуйте, що волосся після стрижки швидко відростатиме.

15 березня

Стрижка залучить поліпшення діяльності, фінансового стану, збільшення власності та розташування начальства. Заради свого ж добробуту хоча б проведіть по волоссю гребінцем.

16 березня

Сьогодні відвідування перукарні краще відкласти на сприятливіший день, бо стрижка може негативно вплинути на загальне самопочуття.

17 березня

Стрижка сьогодні не принесе нічого хорошого, можливо збільшення нервової збудливості, що принесе в результаті погане самопочуття.

18 березня

Сьогодні стрижка може несприятливо позначитися на настрої та здоров'я, постарайтеся відкласти похід до перукаря на другий день.

19 березня

Сьогодні рухливий, нервозний день, він не підходить для стрижки та взагалі роботи з колючими та різальними предметами. Не стрижіться, щоб не привабити неприємності.

20 березня

Сьогодні стрижка може принести користь вам, але нашкодити волоссю, вони можуть стати неслухняними та неживими. Якщо стрижка регулярна, то особливої ​​шкоди не завдасть, якщо ви стрижетеся рідко, відкладіть на другий день.

21 березня

Сьогодні не стрижіть волосся, навіть відмовтеся від укладання. День може зашкодити волоссю, а вам погане самопочуття.

22 березня

Нейтральний день. Стрижка сьогодні може зіпсувати настрій та вплинути на здоров'я.

23 березня

Сьогодні вдалий день для стрижки, фарбування чи завивки волосся. Прогортайте модні журнали, напевно, ви знайдете зачіску, яка ідеально вам підійде. Тоді можна сміливо вирушити до салону краси для повного перетворення.

24 березня

Відмінний день для стрижки з усякого погляду, волосся буде відростати пишним і здоровим, стрижка приносить у будинок добробут.

25 березня

Сприятливий день для стрижки. Волосся ляже красиво, фарба буде нестійкою, але відростати волосся буде повільно. Стрижка приносить добробут.

26 березня

Невдалий день. Стрижка волосся в цей день може погіршити ваш стан здоров'я. Сьогодні краще уникати змін зовнішнього вигляду.

27 березня

Це вдалий час для різних процедур, спрямованих на зміцнення волосся, надання їм більшого блиску, природного сяйва. Можна зробити ламінування чи тонування.

28 березня

Зараз сприятливий час для створення чарівних стрижок та укладання. Волосся відростатиме повільно, фарба буде швидко змиватись, створюючи м'які пастельні переливи. Забарвлення хороше в будь-які модні відтінки.

29 березня

Відмінний день для створення шедеврів укладання та звичайних стрижок. Відвідування перукаря принесе щастя та добробут, хоча і коштів може бути витрачено більше, ніж звичайно.

30 березня

Цього дня утримайтеся від відвідування перукарні, щоб не приваблювати неприємності та хвороби.

31 березня

Навіть найкомпетентніший майстер цього дня не зможе зробити вам бажану зачіску. Ви ризикуєте заплатити багато грошей за послуги перукаря і залишитися у розбитого корита.

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