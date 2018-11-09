Miss International 2018 – оголошена переможниця конкурсу: фото

9 листопада в столиці Японії Токіо завершився 58-ий конкурс краси Miss International 2018. Цього року переможницею стала красуня з Венесуели Маріем Кларет Веласко Гарсіа.

Цікавим є той факт, що перемога Маріем дісталася в її 20-річчя. Красуня стала однією з 24-х фіналісток на національному конкурсі краси своєї країни. Вона отримала нагороду в номінаціях "Найкращий стиль" та "Міс фотогенічність" на фінальному шоу "Міс Венесуела" у 2017 році.

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Переможниця Miss International 2018

Також зазначимо, що на Міс Інтернешенл 2018 уперше брала участь українка. Нашу країну представляла Богдана Тарасик із Дніпровської області.

Українка вперше потрапила до 15-ки Miss International 2018

Загалом у конкурсі взяли участь 77 дівчат з різних куточків світу.

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