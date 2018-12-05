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MELOVIN показав свою стильну матусю

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MELOVIN показав свою маму - фото 1
MELOVIN показав свою маму / instagram.com/melovin_official

Популярний український співак MELOVIN (Костя Бочаров) показав своїм шанувальникам миле фото зі стильною мамою.

21-річний виконавець MELOVIN встигає не лише займатись творчістю, а й активно наповнювати профіль в соцмережі Instagram, де у нього понад 228 тисяч прихильників.

Нещодавно хлопець поділився чарівним фото зі своєю мамою. На кадрі вони позують у стильних футболках з написом "З тобою, зі мною, і годі", який збігається з назвою недавнього україномовного хіта Кості. До того ж, фанати відзначили, що матуся дуже стильна, адже також полюбляє темні окуляри.

Читайте також: Її побили фанатки: MELOVIN розповів про свою колишню пасію

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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