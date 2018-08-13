Меган Маркл стала героїнею ролика ООН про гендерну нерівність

Герцогиня Сассекська багато уваги приділяє жіночим питанням і її серйозно турбує гендерна нерівність.

Раніше вона вже говорила про те, що жінкам необхідно дати реальну можливість проявити свій голос і вислухати їх. Що важливо, Меган займалася правами жінок ще до того, як познайомилася з принцом Гаррі і стала членом королівської сім'ї.

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У 2015 році, коли Маркл грала в серіалі "Форс-мажори" (Suits), майбутня герцогиня знялася в феміністському рекламному ролику ООН. "Ми спостерігаємо потенційних лідерів всюди, – йдеться в ролику. – Прийшов час жінкам усвідомити це про себе".

Нагадаємо, це не перший випадок співпраці Меган з ООН. У тому ж році вона вимовила важливу промову в рамках Міжнародного жіночого дня в ООН, де розповіла про те, як вже в дитинстві почала помічати ставлення до жінок, яке викликає обурення.

За словами Меган, коли їй було 11 років, вона по-справжньому зрозуміла важливість фемінізму, виступила проти сексистської реклами компанії Procter & Gamble і в результаті змусила їх змінити її. "Вони замінили "Жінки по всій Америці борються з жирної посудом" на "Люди по всій Америці", – пояснила Маркл. – Саме в той момент я усвідомила масштаби своїх дій".

У тій же промові Меган розповіла, що пишається тим, що вона феміністка, і вірить в те, що гендерна нерівність зміниться. "Жінки складають більшу частину світового населення, і це просто непрактично, коли наші голоси не враховуються на вищих рівнях прийняття рішень. Жінки повинні сидіти за столом переговорів, їм потрібно запрошення сісти за цей стіл, а в деяких випадках, коли це неможливо, їм необхідно створити свій власний стіл".

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