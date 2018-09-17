Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Пляж Одеси атакують медузи: фотофакт.

На одеському пляжі в Лузанівці оксамитовий сезон почався з навали величезних медуз корнеротів прямо біля берега.

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Хвилі викидають медуз на берег, де вони вмирають. Сьогодні рибережна смуга Лузановки всіяна тілами тисяч медуз. Через нашестя морських істот відпочивальники не можуть скупатися в морі. Раніше жителів і гостей Одеси налякав колір моря і масляниста плівка, якою воно вкрилося.

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медузи-гіганти заполонили одеський пляж

Медуза корнерот – група строкато забарвлених медуз, що мешкає переважно в теплих морях. До цієї групи належать багато великих медузи, які населяють берега Атлантичного океану, Північного, Середземного, Чорного і Балтійського морів.

Вбити своїми клітинами людину вона не може, а ось завдати болючий опік цілком. Діаметр опіку часом може бути 25-50 сантиметрів. Сходити з шкіри такий опік може кілька років (!)

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