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Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

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Осіння Хортиця - фото 1
Осіння Хортиця / actual.today

Острів Хортиця – неймовірно красиве місце: переконайтеся самі.

Передати красу місця, яке постає перед очима, дано не кожному. А відобразити його – це справжнє мистецтво.

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Запорізький фотохудожник Ігор Лавров, ось уже кілька років знімає мальовничий козацький острів Хортиця: "Вже четвертий рік я спостерігаю за тим, як змінюються пори року на острові. Ці явища з кожним разом затягують мене все сильніше і сильніше в цей своєрідний космос. Приголомшливе відчуття", – прокоментував фотограф.

Коли дивишся на його витвори мистецтва, створюється враження, що ти потрапив в паралельну реальність, де поруч немає індустріального міста і суєти, а тільки умиротворення і природа.

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287885
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287886
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287887
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287881
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287880
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287879
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287878
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287877
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287876
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287874
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах - фото 287873
Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

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Джерело: actual.today
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