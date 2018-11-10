Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Острів Хортиця – неймовірно красиве місце: переконайтеся самі.

Передати красу місця, яке постає перед очима, дано не кожному. А відобразити його – це справжнє мистецтво.

І ще: Вчені шокували заявою про дику природу

Запорізький фотохудожник Ігор Лавров, ось уже кілька років знімає мальовничий козацький острів Хортиця: "Вже четвертий рік я спостерігаю за тим, як змінюються пори року на острові. Ці явища з кожним разом затягують мене все сильніше і сильніше в цей своєрідний космос. Приголомшливе відчуття", – прокоментував фотограф.

Коли дивишся на його витвори мистецтва, створюється враження, що ти потрапив в паралельну реальність, де поруч немає індустріального міста і суєти, а тільки умиротворення і природа.

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Мальовнича природа Хортиці в яскравих пейзажах

Читайте також: Дика природа в об'єктиві Чарльза Райана: ефектні кадри