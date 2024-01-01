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Любовний гороскоп на 2024 рік для всіх знаків Зодіаку – що принесе Зелений Дракон
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2024 рік Зеленого Дерев'яного Дракона буде сповнений кохання та тепла. Дізнайтеся, кому пощастить побудувати міцні та гармонійні стосунки у новому році, а кому варто попрацювати над тим, що у нього вже є.
Зелений Дерев'яний Дракон подарує багато ніжності та пристрасті. Комусь вдасться підтримати вогник у парі, а хтось зможе запалити справжнє вогнище, яке зігріватиме кожного. Дізнайтеся, що очікує вас у любовному плані у нашому гороскопі на Радіо MAXIMUM.
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До вашої уваги прогноз на 2024 рік на українській мові!
Любовний гороскоп на 2024 рік Зеленого Дерев'яного Дракона: чого чекати кожному знаку Зодіаку?
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
У 2024 році Зелений Дракон припливе до вас зі стихією палкого кохання, розгортаючи крила пристрасті та романтики. Січень та серпень принесуть вам неочікувані відчуття, а червень стане моментом для заглиблення ваших стосунків.
Телець
У цьому році ваші стосунки розквітнуть під знаком Зеленого Дракона, принісши вам спокій та гармонію. Травень та липень будуть сповнені ніжних моментів, а листопад стане періодом для культивування нових рівнів співіснування.
Близнюки
У 2024 році Зелений Дракон подарує вам атмосферу легкості та несподіваних пригод у коханні. Лютий та вересень принесуть нові зустрічі, а квітень стане часом для романтичних вечорів удвох.
Рак
Зелений Дракон привнесе у ваші стосунки емоційну глибину та розкішне співвідношення. Серпень та грудень подарують романтичні моменти, а травень стане часом для важливих рішень у вашому коханні.
Лев
У цьому році Зелений Дракон додасть осяяну ауру кохання вашому життю. Липень та жовтень будуть періодами невимушеної елегантності, а червень стане часом для виразного вираження вашої пристрасті.
Діва
2024 рік принесе вам кохання з особливим еталоном довіри та співпраці, завдяки Зеленому Дракону. Березень та листопад будуть місяцями гармонії у ваших стосунках, а вересень стане періодом для подальшого зміцнення зв'язку.
Терези
У цьому році ваші стосунки освіжаться під впливом Зеленого Дракона, наділяючи їх енергією та чуттєвістю. Квітень та грудень принесуть емоційне підсилення, а червень стане моментом для невимушеної романтики.
Скорпіон
Зелений Дракон зробить ваші стосунки вражаючими та загадковими у 2024 році. Лютий та жовтень принесуть нові емоційні відкриття, а серпень стане часом для інтенсивної спільності.
Стрілець
У цьому році Зелений Дракон збагатить ваші стосунки ентузіазмом та динамікою. Січень та липень будуть місяцями для веселих пригод, а грудень стане періодом для глибоких емоцій.
Козеріг
Зелений Дракон призведе до вашого серця стабільність та ніжність у 2024 році. Квітень та вересень принесуть вам теплі та романтичні миті, а липень стане моментом для найніжніших відчуттів.
Водолій
2024 рік принесе вам кохання, що визначатиметься інноваційністю та свободою, завдяки Зеленому Дракону. Травень та серпень стануть місяцями для неочікуваних сюрпризів, а квітень стане часом для емоційного поглиблення.
Риби
Зелений Дракон принесе вам емоційну гармонію та теплі стосунки у 2024 році. Березень та квітень будуть місяцями для тендітних проявів кохання, а листопад стане періодом для заглиблення вашого зв'язку.
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