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Ліндсі Лохан розкритикувала жінок, які говорять про сексуальні домагання

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Раніше Ліндсі Лохан ставала на захист Вайнштейна - фото 1
Раніше Ліндсі Лохан ставала на захист Вайнштейна

Актриса Ліндсі Лохан висловилася з приводу руху #MeToo. В інтерв'ю виданню The Times вона заявила, що жінки, які говорять про домагання, "виглядають слабкими".

Журналісти запитали Лохан, чи є у неї особистий досвід, пов'язаний з #MeToo.

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Актриса відповіла: "Мені, правда, нічого сказати. Я не можу говорити про щось, чого я не пережила, чи не так? Слухайте, я підтримую жінок. У кожного свій досвід". А потім додала: "Але якщо щось трапляється в певний момент, ви обговорюєте це відразу ж. Заявляючи в поліцію, ви робите це фактом. Я буду ненавидіти себе за це, але мені здається, що, кажучи про такі речі [#MeToo], жінки виглядають слабкими, коли насправді вони дуже сильні. Є дівчата, які висловлюються заради уваги. Це відволікає від того, що насправді відбувається ".

Ліндсі Лохан уважає, що про домагання потрібно було говорити одразу - фото 269231
Ліндсі Лохан уважає, що про домагання потрібно було говорити одразу

Нагадаємо, коли рух #MeToo тільки набирав обертів у Голлівуді, Ліндсі Лохан виступала на захист продюсера Харві Вайнштейна, якого десятки жінок звинуватили в сексуальних домаганнях. У жовтні вона опублікувала ролик в Instagram (зараз він видалений), де говорила про те, що дружина Харві –Джорджина Чепмен – повинна підтримати свого чоловіка.

"Я не думаю, що те, що відбувається, – правильно. Мені здається, Джорджині потрібно встати та бути поруч з чоловіком. Він ніколи не заподіював мені шкоди та не зробив нічого такого", – стверджувала Лохан.

Додамо, що Вайнштейна заарештували 25 травня в Нью-Йорку. Якщо його вину доведуть у суді, продюсеру загрожує довічне ув'язнення.

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Джерело: vox
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